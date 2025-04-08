В Казахстане резко возросло количество случаев интернет-мошенничества

В первом квартале 2025 года наблюдалось увеличение случаев интернет-мошенничества. Из них существенная часть зафиксирована в столице Казахстана. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По итогам первого квартала 2025 года правоохранители зарегистрировали 6,2 тыс. эпизодов интернет-мошенничества. Это на 23% больше, чем в те же месяцы 2024 года, сообщает Первое кредитное бюро.

"В 2023-2024 годах темпы роста по итогам первого квартала были скромнее, а в 2022-м показатель вообще упал к 2021 году. Другое дело, что в 2021 году в первом квартале отмечался взрывной рост, и общий показатель был даже выше нынешнего". Первое кредитное бюро

Фото: DataHub

При этом в 2025 году доля случаев совершенных онлайн-мошенничеств среди зарегистрированных эпизодов мошенничества составила 54%. По данным аналитиков, это самый высокий показатель за рассматриваемый период с 2019 года. Или за все время отражения таких сведений в статистике.

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Примерно пятая часть всех эпизодов интернет-обмана зафиксирована в Астане (17% случаев), при том что в годовом выражении показатель снизился на 5%. В бюро подчеркнули, что в Акмолинской области зафиксировано 10% от всех зарегистрированных эпизодов интернет-мошенничества, что составляет 40% от всех зарегистрированных в регионе правонарушений.

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