События

Экологическая безопасность закрепляется как конституционный приоритет: Роман Скляр провел коллегию Минэкологии

Роман Скляр провел коллегию Минэкологии, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 23:01 Фото: пресс-служба правительства РК
Под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра состоялась коллегия Министерства экологии и природных ресурсов РК, на которой подведены итоги работы за 2025 год и определены задачи на 2026 год.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр подчеркнул, что заседание коллегии проводится в преддверии важного для нашей страны события – республиканского референдума по проекту новой Конституции РК.

"В предлагаемой редакции проекта новой Конституции одним из главных запросов общества стало включение основополагающего принципа – создание благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья человека, бережное отношение к природе", – отметил Роман Скляр.

К слову, ранее Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК для повышения качества окружающей среды и снижения рисков для населения утвердил ряд новых национальных стандартов, разработанных РГП "КазСтандарт".

Документы направлены на поддержку реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года.

Канат Болысбек
