В Правительстве поручили акиматам решить проблемные вопросы по реализации инвестпроектов

Очередное заседание Совета по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб) состоялось в Правительстве под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает Zakon.kz.

На заседании обсудили вопросы развития специальных экономических зон. Как отметил Роман Скляр, их потенциал пока остается раскрытым не до конца. В частности, для привлечения новых проектов требуется активизировать работу по созданию необходимой инфраструктуры. Госорганам поручено подготовить конкретные решения.



На заседании Инвестштаба также рассмотрен ход реализации двух крупных инвестиционных проектов.

Так, обогатительный комбинат мощностью 25 млн тонн медной продукции в год будет построен в Восточно-Казахстанской области вблизи месторождения "Қызылқайын". По предварительной оценке, стоимость проекта составит свыше 216 млрд тенге. Планируется создание около 4 500 рабочих мест, что в свою очередь даст мультипликативный эффект развитию экономического потенциала области.

Инвестиционный проект по строительству водовода с каскадом ГЭС на реке Угам в Туркестанской области включен в перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение. Мощность проекта – 110 млн м3 питьевой воды в год и 72 Мвт/ч электроэнергии ежегодно. Его реализация позволит нарастить выработку энергии в регионе, а также обеспечить водой более 1 млн жителей.

Государственным и местным исполнительным органам поручено в кратчайшие сроки решить имеющиеся проблемные вопросы по реализации данных инвестиционных проектов.

Кроме того, участники обсудили вопросы совершенствования системы "Единый государственный кадастр недвижимости", которая была создана для обеспечения полного доступа граждан к информации о земельном фонде РК.

В рамках системы весь процесс предоставления земельных участков переведен в электронный формат. Посредством ЕГКН оказано более 1 млн услуг, выдано 238 тысяч кадастровых паспортов. Было отмечено, что система играет большую роль в повышении инвестиционной привлекательности страны. В этой связи центральным и местным исполнительным органам поручено обеспечить качественное и своевременное наполнение ЕГКН необходимой информацией.

Миннацэкономики нужно взять на контроль процесс предоставления корректных и достоверных сведений в ЕГКН со стороны монополистов.

17 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжает работу по привлечению инвестиций.

Президент Касым-Жомарт Токаев 5 декабря 2023 года подписал указ "О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны". Документом определяются полномочия совета по привлечению инвестиций и устанавливается персональная ответственность всех первых руководителей за несвоевременную реализацию инвестпроектов.