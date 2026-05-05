Токаев обсудил с Сагинтаевым развитие ЕАЭС и технологии ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 5 мая 2026 года, принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава государства заслушал доклад о ключевых направлениях деятельности ЕЭК, а также о реализации приоритетов председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза в 2026 году.

Президент также был проинформирован о завершении работы над Совместным заявлением об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС.

Известно, что документ определит основные направления сотрудничества стран интеграционного объединения по развитию технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийскому экономическому форуму, которые состоятся 28-29 мая в Астане.

Днем ранее, 4 мая, в Алматы на международной технологической выставке Токаеву показали суперкомпьютер, распознающий мошенников в звонках.