Токаев обсудил с Сагинтаевым развитие ЕАЭС и технологии ИИ
По данным пресс-службы Акорды, глава государства заслушал доклад о ключевых направлениях деятельности ЕЭК, а также о реализации приоритетов председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза в 2026 году.
Президент также был проинформирован о завершении работы над Совместным заявлением об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС.
Известно, что документ определит основные направления сотрудничества стран интеграционного объединения по развитию технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийскому экономическому форуму, которые состоятся 28-29 мая в Астане.
Днем ранее, 4 мая, в Алматы на международной технологической выставке Токаеву показали суперкомпьютер, распознающий мошенников в звонках.