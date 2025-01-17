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События

Образовательный центр в Актау попал в центр скандала

образовательный центр в Актау попал в центр скандала, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 00:45 Фото: astanatv.kz
Более 200 родителей пожаловались на образовательный центр в Актау. По их словам, получив оплату за годовое обучение руководство центра сбежало, а педагоги уволились, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали Asana TV пострадавшие, на протяжении дух лет, дети посещали образовательный центр, чтобы подготовится к ЕНТ и пробным экзаменам. Кто-то ходил на языковые курсы. Однако с декабря прошлого года дополнительные занятия стали отменяться без объяснения причин. Сейчас там работает один педагог.

Кроме того, говорят родители, им предложили заманчивые условия. При оплате за год, ежемесячный тариф сократиться с 55 тыс. до 38 тыс. тенге. В качестве доказательств люди показывают чеки и договора.

"Заявление уже написано. Пока не сбежали мошенники куда-нибудь за границу, пожалуйста, верните нам деньги. Пусть наши дети посещают другие учебные центры, пусть они закончат эту школу, они должны сдавать ЕНТ. У нас на носу пробный экзамены. У всех поступления в НИШ. Что нам теперь делать?" Жительница Актау Салима Жаугаштыева

За помощью мамы и папы обратились в прокуратуру Актау. В надзорном органе вопрос взяли на контроль. По какой статье будет возбуждено дело, станет известно после выяснения обстоятельств.

"В прокуратуру города обратились родители обучающихся в частном учебном центре Lets с жалобой на собственников учебного центра с жалобой на неисполнение договорных обязательств. Со слов родителей с декабря месяца прошлого года учебный процесс был остановлен. Прокуратурой проведен прием граждан. Приняты обращения родителей. В рамках закона, совместно с уполномоченными органами будут приняты меры". Начальник отдела прокуратуры города Актау Багдаулет Ахмедов

Ранее сообщалось, какие зарубежные вузы открыли свои филиалы в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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