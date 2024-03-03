Семилетняя девочка лишилась части пальца на эскалаторе в торговом центре Актау
Фото: pixabay
В Актау семилетняя девочка получила травму на эскалаторе в торговом центре, сообщает Zakon.kz.
По информации Lada.kz, инцидент произошел 1 марта.
Происшествие прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения региона.
"В Мангистаускую многопрофильную детскую больницу поступила семилетняя девочка с травмой – ребенок лишился части пальца. Врачи сделали все возможное, чтобы его сохранить. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь. Пациент проходит курс реабилитационного лечения, пока рано делать прогнозы", – рассказали в облздраве.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Акмолинцу оторвало пальцы на работе. Мужчина работал сборщиком в ТОО.
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