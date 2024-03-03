Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Семилетняя девочка лишилась части пальца на эскалаторе в торговом центре Актау

Семилетняя девочка лишилась части пальца на эскалаторе в торговом центре Актау, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 00:53 Фото: pixabay
В Актау семилетняя девочка получила травму на эскалаторе в торговом центре, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, инцидент произошел 1 марта. 

Происшествие прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения региона.

"В Мангистаускую многопрофильную детскую больницу поступила семилетняя девочка с травмой – ребенок лишился части пальца. Врачи сделали все возможное, чтобы его сохранить. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь. Пациент проходит курс реабилитационного лечения, пока рано делать прогнозы", – рассказали в облздраве.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Акмолинцу оторвало пальцы на работе. Мужчина работал сборщиком в ТОО.

Читайте также

Овощной павильон горел на торговом рынке в Актау
Овощной павильон горел на торговом рынке в Актау
Пожарный вынес женщину из горящей квартиры в Семее
Пожарный вынес женщину из горящей квартиры в Семее
Диана Абдуллаева
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Какая зарплата у военнослужащих в Казахстане
Какая зарплата у казахстанских военнослужащих, рассказали в Минобороны
смена часового пояса, казахстан, реакции
Появилось видео реакций казахстанцев на смену часового пояса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: