Семилетняя девочка лишилась части пальца на эскалаторе в торговом центре Актау

Фото: pixabay

В Актау семилетняя девочка получила травму на эскалаторе в торговом центре, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, инцидент произошел 1 марта. Происшествие прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения региона. "В Мангистаускую многопрофильную детскую больницу поступила семилетняя девочка с травмой – ребенок лишился части пальца. Врачи сделали все возможное, чтобы его сохранить. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь. Пациент проходит курс реабилитационного лечения, пока рано делать прогнозы", – рассказали в облздраве. Ранее сообщалось о другом инциденте. Акмолинцу оторвало пальцы на работе. Мужчина работал сборщиком в ТОО. Читайте также Овощной павильон горел на торговом рынке в Актау Пожарный вынес женщину из горящей квартиры в Семее

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