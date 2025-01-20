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События

Касым-Жомарт Токаев обратился к известному писателю Толену Абдику

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 16:32 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму народному писателю Казахстана, драматургу, общественному деятелю Толену Абдику, интервью которого недавно было опубликовано в газете "Егемен Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 января рассказали в Акорде.


"С большим интересом ознакомился с вашим интервью газете "Егемен Қазақстан". В ваших глубоких размышлениях заключены ценные идеи, касающиеся духовного бытия нашей нации. Считаю весьма своевременными ваши критические замечания о перспективах развития отечественной литературы и мудрые наставления молодому поколению. В эпоху глобальной нестабильности долгом писательского сообщества является продвижение посредством художественного творчества идей справедливости, добра и общечеловеческих ценностей. Это имеет важное значение для будущего нашей страны. Желаю вам неиссякаемого творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!" – говорится в телеграмме.

10 января 2025 года глава государства направил телеграмму семье народного писателя Казахстана Мухтара Магауина, который скончался в США.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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