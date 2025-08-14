#АЭС в Казахстане
Политика

Касым-Жомарт Токаев обратился к премьер-министру Пакистана по особому случаю

президент РК Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 10:00 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил премьер-министру Шахбазу Шарифу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Исламской Республики Пакистан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 августа 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Ваша прекрасная страна, добившаяся впечатляющих достижений в социально-экономическом развитии, занимает достойное место в Азии и на мировой арене. Уверен, что Пакистан и впредь будет неуклонно двигаться по пути построения процветающего и устойчивого общества", – говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Пакистан как ключевого партнера в регионе, и выразил готовность к дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества во благо двух народов.

Высокого гостя из Пакистана принял Касым-Жомарт Токаев

8 июня 2025 года состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Курбан айт.

