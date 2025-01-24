Черный снег в Сатпаеве: экологи выявили причины аномалии

Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов 24 января сделал заявление касательно черного снега в Сатпаеве, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что с 8 января 2025 года в социальных сетях начали распространяться сообщения жителей города Сатпаев о выпадении черного снега.

"Сотрудниками департамента экологии выявлены причины данного явления: источником являются выбросы загрязняющих веществ котельными теплоэлектростанции ТОО "Kazakhmys Distribution", которые попадают в атмосферу без полного очищения через очистительные установки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Департамент экологии по Улытауской области в 2024 году по аналогичному факту уже проводил проверку в отношении ТОО "Kazakhmys Distribution". По итогам проверки за выявленые нарушения наложен штраф в размере 42,9 млн тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений.





"С 21 января 2025 года Департамент экологии проводит внеплановую проверку деятельности ТОО "Kazakhmys Distribution". В настоящее время специалисты отбирают пробы у источников выбросов теплоэлектростанции для дальнейшего анализа. Информация о выявленных нарушениях и предпринятых мерах будет представлена по завершении проверки", – заключили в ведомстве.

Ранее в Минэкологии назвали самые загрязненные города Казахстана.

