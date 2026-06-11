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Общество

Мы выбрасываем это каждый день: раскрыты шокирующие сроки разложения мусора в природе

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сколько времени разлагается мусор в природе? Об этом сегодня, 11 июня 2026 года, рассказали в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Гражданам напомнили, что каждый день мы выбрасываем вещи, не задумываясь о том, сколько лет они будут оставаться в окружающей среде.

Однако, как подчеркнули в комитете Минэкологии, некоторые отходы сохраняются в природе десятилетиями и даже тысячелетиями, нанося серьезный вред экосистемам:

  • Стекло – более 1000 лет. Стеклянные изделия практически не подвержены естественному разложению, но при этом могут перерабатываться бесконечное количество раз без потери качества.
  • Пластиковая бутылка – от 450 до 1000 лет. Со временем пластик распадается на микрочастицы, которые загрязняют почву, водоемы и попадают в пищевые цепочки животных и человека.
  • Батарейка – около 110 лет. Несмотря на относительно небольшой срок разложения, батарейки содержат тяжелые металлы и токсичные вещества, способные загрязнять почву и грунтовые воды на протяжении многих лет.

В связи с шокирующими сроками разложения мусора гражданам рассказали, что может сделать каждый из нас:

  • Сокращать потребление одноразовых товаров.
  • Использовать вещи повторно.
  • Сортировать отходы и сдавать их на переработку.
  • Сдавать батарейки и другие опасные отходы в специальные пункты приема.
"Помните: природа не имеет кнопки "Удалить". От наших привычек сегодня зависит состояние окружающей среды завтра", – призвали казахстанцев.
экофакт, инфографика, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:48

Фото: gov.kz

Ранее в Минэкологии раскрыли интересные факты о заповеднике с уникальным ландшафтом и богатым биоразнообразием. Речь – об Алматинском заповеднике.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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