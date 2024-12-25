Самые загрязненные города Казахстана назвали в Минэкологии
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Айдар Абдуалиев на брифинге в Казгидромете 25 декабря 2024 года рассказал, в каких городах Казахстана плохая экология, сообщает Zakon.kz.
Айдар Абдуалиев отметил, что из 45 промышленных городов и мегаполисов к наиболее загрязненным относятся восемь городов
"Это три наших мегаполиса – Астана, Алматы и Шымкент, а также промышленные города Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе и Усть-Каменогорск. Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха являются в этих городах теплоисточники – ТЭЦ и котельные, промышленность, устаревшие канализационно-очистные сооружения, автомобили и частный сектор", – добавил спикер.
Отметим, что 28 ноября в Усть-Каменогорске резко ухудшилось состояние воздуха: небо над городом накрыло густое облако смога. Позже в Минэкологии озвучили причины случившегося.
25 декабря густой туман накрыл и Астану. Видимость в городе – практически нулевая.
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