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Общество

Самые загрязненные города Казахстана назвали в Минэкологии

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 14:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Айдар Абдуалиев на брифинге в Казгидромете 25 декабря 2024 года рассказал, в каких городах Казахстана плохая экология, сообщает Zakon.kz.

Айдар Абдуалиев отметил, что из 45 промышленных городов и мегаполисов к наиболее загрязненным  относятся восемь городов

"Это три наших мегаполиса – Астана, Алматы и Шымкент, а также промышленные города Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе и Усть-Каменогорск. Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха являются в этих городах теплоисточники – ТЭЦ и котельные, промышленность, устаревшие канализационно-очистные сооружения, автомобили и частный сектор", – добавил спикер.

Отметим, что 28 ноября в Усть-Каменогорске резко ухудшилось состояние воздуха: небо над городом накрыло густое облако смога. Позже в Минэкологии озвучили причины случившегося. 

25 декабря густой туман накрыл и Астану. Видимость в городе – практически нулевая.

Мадина Мамырханова
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