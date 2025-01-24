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События

40-градусные морозы, шквал и метель: в Алматы и 13 областях объявили штормовое предупреждение

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 21:16 Фото: pixabay
В Алматы и 13 областях Казахстана на 25 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью ожидается сильный мороз 25-28 градусов. В Талдыкоргане ночью ожидается сильный мороз 26-28 градусов.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью на западе Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Алматинской области временами ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, востоке области порывы 18-23 м/с. Ночью на севере, в горных районах области сильный мороз 23-28 градусов. В Конаеве юго-восточный ветер, порывы 18-23 м/с

В Алматы ночью и утром ожидается туман. Также в связи со сложными ледовыми явлениями в период 24-26 января на гидрологическом посту р. Бутак – с. Бутак (г. Алматы) наблюдается резкое повышение уровня воды. Уровень воды на ГП р. Бутак – с.Бутак 24 января на 08:00 составил 280 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Опасный уровень – 287 см.

На севере, востоке Акмолинской области ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

25-27 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, сутки 25, ночью 26 января порывы 23-28 м/с. В Таразе 25-27 января ожидается временами туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидается туман. Ветер южный, на севере области 15-20 м/с.

На востоке, юге Абайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидается сильный мороз 40 градусов.

На западе, юге Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный, в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Улытаускй области ожидается ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды жителям республики в предстоящую субботу, 25 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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