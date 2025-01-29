Слишком высокие цены: расследование начато в отношении АНПЗ

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области начал расследование в отношении ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (АНПЗ), сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства от 29 января 2025 года, основанием послужил проведенный анализ динамики цен и объемов производства (реализации) товара на товарном рынке переработки нефти.

"По результатам проведенного анализа департаментом выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высоких цен на переработку нефти с увеличением средней цены на 31% в период с 2021 по 2023 год", – сообщили в АЗРК.

Там отмечают, что факт установления монопольно высокой цены выявляется в процессе расследования возможных нарушений законодательства РК в сфере защиты конкуренции.

Ранее в Мангистауской области выявили грубые нарушения в деятельности АО "Мангистаумунайгаз". За них крупную нефтедобывающую компанию оштрафовали на 32,2 млрд тенге.