Штрафы на миллиарды тенге выписали крупной нефтедобывающей компании

Сотрудниками прокуратуры Мангистауской области выявлены грубые нарушения в деятельности АО "Мангистаумунайгаз". За них крупную нефтедобывающую компанию оштрафовали на 32,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В частности, АО оштрафовано за осуществление сброса сточных вод в недра, а также накопление буровых отходов без установления соответствующих лимитов.

"По принятым прокурорами мерам, постановлением суда от 4 декабря 2024 года компания привлечена к административной ответственности по ст. 328 КоАП с наложением штрафа на общую сумму 31 млрд тенге. Судебный акт вступил в законную силу", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Мангистауской области 13 января 2025 года.

Аналогично установлен факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от печей подогрева нефти.

"По данному факту 11 декабря... компания также привлечена к административной ответственности и наложен штраф на сумму 1,2 млрд тенге", – заключили в надзорном органе.

12 декабря 2024 года стало известно, что "КазАвтоЖол" и "КАЖсервис" оштрафовали на 16 млн тенге за плохие дороги в Алматинской области.