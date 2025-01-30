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События

Назначен вице-министр торговли и интеграции

Назначен новый вице-министр торговли, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 17:49 Фото: primeminister.kz
30 января 2025 года назначили нового вице-министра торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

Им стал Асет Нусупов.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Нусупов Асет Ильясович назначен на должность вице-министра торговли и интеграции", – сообщила пресс-служба премьера.

Он родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Иллинойский институт технологий (США).

Трудовую деятельность начал в 2004 году менеджером АО "Национальный инновационный фонд" в городе Алматы.

С 2006 по 2008 год проходил стажировку в Департаменте финансирования венчурных проектов фирмы венчурного капитала Flagship Ventures (город Кэмбридж, США), международной инвестиционной фирме Small Enterprise Assistance Funds (город Вашингтон, США).

С 2008 по 2010 год работал проектным менеджером АО "Инвестиционный фонд Казахстан", консультантом представительства Всемирного банка в Центральной Азии, консультантом представительства Азиатского банка развития в Республике Казахстан, заместителем директора ЧУ "Центр исследования мировой экономики".

2010-2015 – инспектор, заведующий сектором секретариата Совета безопасности Республики Казахстан, город Астана.

2015-2021 – заведующий сектором отдела общих вопросов безопасности Совета безопасности Республики Казахстан, город Астана.

2021-2023 – заместитель заведующего отделом общих вопросов безопасности Совета безопасности Республики Казахстан, город Астана.

С 2023 года по настоящее время – заместитель заведующего отделом актуальных вопросов безопасности Совета безопасности Республики Казахстан, город Астана.

29 января 2025 года Дархана Ахмед-Заки освободили от должности вице-министра науки и высшего образования РК.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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