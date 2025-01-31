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События

Активные противопаводковые работы ведутся в Астане

уборка снега, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 19:25 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о проводимых противопаводковых мероприятиях, сообщает Zakon.kz.

В городе продолжаются активные противопаводковые работы.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Коммунальными службами вывезено более 4,5 млн кубометров снега. На сегодняшний день с начала года очищено почти 11,5 тыс. погонных метров арычно-лотковой сети, промыто 8 тыс. 640 погонных метров коллекторов, 428 смотровых и дождеприемных колодцев, заменили несколько насосных оборудований на станциях и т.д.", – написал Касымбек на своей странице в Instagram.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Кроме того, по его словам, проведена реконструкция русла реки Есиль (водорегулирующая плотина, 5-я очередь); ведутся работы по выявлению незаконных врезок в системы ливневой канализации, проводятся рейды в частных жилых секторах и др.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Данные работы продолжаются.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"В постоянной готовности находятся органы гражданской защиты, коммунальные службы и др. Особое внимание уделяется жилым массивам и паводкоопасным участкам, очистке водопропускных сооружений, строительству систем ливневой канализации", – резюмировал аким столицы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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