Активные противопаводковые работы ведутся в Астане
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о проводимых противопаводковых мероприятиях, сообщает Zakon.kz.
В городе продолжаются активные противопаводковые работы.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
"Коммунальными службами вывезено более 4,5 млн кубометров снега. На сегодняшний день с начала года очищено почти 11,5 тыс. погонных метров арычно-лотковой сети, промыто 8 тыс. 640 погонных метров коллекторов, 428 смотровых и дождеприемных колодцев, заменили несколько насосных оборудований на станциях и т.д.", – написал Касымбек на своей странице в Instagram.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Кроме того, по его словам, проведена реконструкция русла реки Есиль (водорегулирующая плотина, 5-я очередь); ведутся работы по выявлению незаконных врезок в системы ливневой канализации, проводятся рейды в частных жилых секторах и др.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Данные работы продолжаются.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
"В постоянной готовности находятся органы гражданской защиты, коммунальные службы и др. Особое внимание уделяется жилым массивам и паводкоопасным участкам, очистке водопропускных сооружений, строительству систем ливневой канализации", – резюмировал аким столицы.
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