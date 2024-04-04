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В Астане продолжаются активные противопаводковые работы

В Астане продолжаются активные противопаводковые работы, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 09:51 Фото: gov.kz
Какие в столице проводятся противопаводковые мероприятия, подробно рассказал аким города Женис Касымбек.

Как сообщил аким города на своей странице в Instagram, в столице продолжаются активные противопаводковые работы.

"Коммунальными службами вывезено более 7 млн 100 тыс. кубометров снега, что уже на 2 млн кубометров снега больше, чем за прошлый аналогичный период. Количество паводкоопасных участков в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 20".

На сегодняшний день очищено более 61 тыс. 600 погонных метров арычно-лотковой сети, промыто свыше 14 тыс. погонных метров коллекторов, пропарено более 9 тыс. 400 погонных метров труб, 4 тыс. штук смотровых и дождеприемных колодцев и др. Также ведутся работы по выявлению незаконных врезок в системы ливневой канализации и др.

Во время объезда посетили Астанинский контррегулятор, который обеспечивает инженерную защиту города от паводков, а также участки реконструкции русла реки Есиль. Общий объем защитного сооружения – более 450 млн кубических метров, в настоящее время заполняемость объекта составляет почти 48 млн кубических метров.

В целях стабилизации уровня воды производится сброс воды с контррегулятора в объеме 10 м3/с.

Вместе с тем в целях регулирования уровня водной акватории реки Есиль, обеспечения судоходства в центральной части города проводятся работы по реконструкции русла реки Есиль. В постоянной готовности находятся органы гражданской защиты, коммунальные службы и др.

Также в целях проведения противопаводковых мероприятий Акмолинской области выделили более 100 единиц грузовой и специализированной техники", – сообщил аким.

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