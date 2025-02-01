#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.14
537.57
5.27
События

Казахстанец пытался через суд отказаться платить за обучение сына в Испании

отец пытался через казахстанский суд отказаться платить за обучение сына в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 01:01 Фото: pixabay
Житель Уральска пытался через суд отказаться оплачивать сыну обучение в Европе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", в 2022 году в ЗКО местный суд помог мужчине договориться с частным судебным исполнителем. Он обязался оплачивать обучение и содержание своего 18-летнего сына в Европе. По данным Верховного суд РК, общая сумма выплат за четыре года составляет 20 млн тенге. На основании этого соглашения началось исполнительное производство.

Как уточняется, позже отец передумал оплачивать обучение и обратился в суд, чтобы оспорить взыскание денег. Суд поддержал его, сославшись на отсутствие доказательств, что сын действительно учится в Европе.

Между тем, апелляционный суд установил, что отец сам подписал соглашение, где подтвердил свою обязанность платить. Кроме того, в ходе судебного разбирательства, сумма взыскания была изменена с 20 млн на 5 млн тенге (за 2023-2024 учебный год).

"Позже в деле появились доказательства, что сын действительно учится заграницей: письмо из Европейского университета в Мадриде о зачислении сына студентом на 2023-2024 учебный год на факультет физкультуры и спорта, копии паспорта и билетов, подтверждающие его приезд в Испанию, а также документы об оплате учебы", – пишет портал.

Кроме того, сын подтвердил, что с сентября 2023 года находится в Мадриде и учится в университете. Также в Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили, что он стоит на временном консульском учете в Испании.

В итоге суд пересмотрел свое решение: в иске отцу отказано, и он обязан оплатить учебу сына.

Ранее казахстанец через суд добился изменения имени и фамилии в память о приемном отце.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Туман, метель и дождь: в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
События
20:13, 01 февраля 2025
Туман, метель и дождь: в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: