Казахстанец пытался через суд отказаться платить за обучение сына в Испании

Житель Уральска пытался через суд отказаться оплачивать сыну обучение в Европе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", в 2022 году в ЗКО местный суд помог мужчине договориться с частным судебным исполнителем. Он обязался оплачивать обучение и содержание своего 18-летнего сына в Европе. По данным Верховного суд РК, общая сумма выплат за четыре года составляет 20 млн тенге. На основании этого соглашения началось исполнительное производство.

Как уточняется, позже отец передумал оплачивать обучение и обратился в суд, чтобы оспорить взыскание денег. Суд поддержал его, сославшись на отсутствие доказательств, что сын действительно учится в Европе.

Между тем, апелляционный суд установил, что отец сам подписал соглашение, где подтвердил свою обязанность платить. Кроме того, в ходе судебного разбирательства, сумма взыскания была изменена с 20 млн на 5 млн тенге (за 2023-2024 учебный год).

"Позже в деле появились доказательства, что сын действительно учится заграницей: письмо из Европейского университета в Мадриде о зачислении сына студентом на 2023-2024 учебный год на факультет физкультуры и спорта, копии паспорта и билетов, подтверждающие его приезд в Испанию, а также документы об оплате учебы", – пишет портал.

Кроме того, сын подтвердил, что с сентября 2023 года находится в Мадриде и учится в университете. Также в Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили, что он стоит на временном консульском учете в Испании.

В итоге суд пересмотрел свое решение: в иске отцу отказано, и он обязан оплатить учебу сына.

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