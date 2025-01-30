Казахстанец через суд добился изменения имени и фамилии в память о приемном отце

30 января 2025 года в пресс-службе Верховного суда (ВС) рассказали сложную историю казахстанца, который захотел сменить имя и фамилию. Чем все закончилось, расскажет Zakon.kz.

Так, 22-летний житель Уральска решил изменить написание своего имени с "Султан" на "Сұлтан" в соответствии с казахским алфавитом, а также взять фамилию приемного отца – Мұратұлы. Этот человек фактически воспитал истца, но скончался до его совершеннолетия.

Также молодой человек пояснил, что никогда не знал своего биологического отца, а его мать была лишена родительских прав.

Однако государственная корпорация "Правительство для граждан" отказала в удовлетворении заявления, сославшись на то, что приемный отец воспитывал истца всего шесть месяцев, что было признано недостаточным сроком.

Кроме того, отказ в изменении буквы имени ("Султан" на "Сұлтан") при этом никак не был обоснован.

В итоге молодой человек не согласился с решением госоргана и обратился в суд.

Суд первой инстанции также отказал в удовлетворении иска, признав действия государственного органа правомерными.

Однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск истца, признав отказ госоргана незаконным.

"Апелляция указала на норму статьи 257 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", согласно которой заявитель имеет право носить фамилию и/или отчество лица, фактически воспитавшего его. Закон не устанавливает минимального срока, необходимого для подтверждения факта воспитания ребенка. В данном случае приемный отец скончался, когда истец был в малолетнем возрасте, что не может служить препятствием для изменения фамилии". Пресс-служба ВС РК

Что касается имени, суд отметил отсутствие законных оснований для отказа в замене буквы, поэтому требования истца признаны правомерными.

Решение апелляционного суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

Ранее в пресс-службе "Правительство для граждан" подробно рассказали, в каких случаях казахстанцам можно сменить фамилию, имя или отчество (ФИО).