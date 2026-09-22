Семейный спор привел отца и сына в суд в ЗКО

Казталовский районный суд Западно-Казахстанской области рассмотрел иск сына к отцу о взыскании алиментов на период обучения, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек сообщил, что обучается в колледже на дневном отделении, и попросил взыскать с отца алименты на время учебы. До рассмотрения дела судья-примиритель разъяснила сторонам возможность урегулировать спор мирным путем и провела примирительную процедуру.

"В результате стороны заключили медиативное соглашение и представили его суду на утверждение", – сообщили 21 сентября 2026 года в пресс-службе суда.

По условиям соглашения отец обязался с 25 сентября 2026 года по 25 июня 2027 года ежемесячно выплачивать сыну 40 000 тенге. Суд утвердил соглашение сторон и прекратил производство по делу, разъяснив сторонам правовые последствия.

В Жамбылской области суд рассмотрел похожее дело. Местная жительница требовала обязать экс-супруга содержать ее до трехлетия младшего ребенка.

