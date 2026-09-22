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Общество

Семейный спор привел отца и сына в суд в ЗКО

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 07:45 Фото: pexels
Казталовский районный суд Западно-Казахстанской области рассмотрел иск сына к отцу о взыскании алиментов на период обучения, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек сообщил, что обучается в колледже на дневном отделении, и попросил взыскать с отца алименты на время учебы. До рассмотрения дела судья-примиритель разъяснила сторонам возможность урегулировать спор мирным путем и провела примирительную процедуру.

"В результате стороны заключили медиативное соглашение и представили его суду на утверждение", – сообщили 21 сентября 2026 года в пресс-службе суда.

По условиям соглашения отец обязался с 25 сентября 2026 года по 25 июня 2027 года ежемесячно выплачивать сыну 40 000 тенге. Суд утвердил соглашение сторон и прекратил производство по делу, разъяснив сторонам правовые последствия.

В Жамбылской области суд рассмотрел похожее дело. Местная жительница требовала обязать экс-супруга содержать ее до трехлетия младшего ребенка.

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Камила Салкымбаева
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