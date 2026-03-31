Масштабная операция КНБ: сотни единиц оружия изъяты по регионам Казахстана

С начала 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в регионах Казахстана провел ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Комитета за 31 марта 2026 года, в ходе операций изъято 118 единиц оружия, среди которых: 6 автоматов Калашникова, 83 ружья, 29 пистолетов, а также 15 гранат и 859 боеприпасов.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные действия.

Фото: gov.kz

Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.

"Работа в данном направлении продолжается". Пресс-служба КНБ

