События

Масштабная операция КНБ: сотни единиц оружия изъяты по регионам Казахстана

оружие, боеприпасы, КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 10:12
С начала 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в регионах Казахстана провел ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Комитета за 31 марта 2026 года, в ходе операций изъято 118 единиц оружия, среди которых: 6 автоматов Калашникова, 83 ружья, 29 пистолетов, а также 15 гранат и 859 боеприпасов.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные действия.

Фото: gov.kz

Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.

"Работа в данном направлении продолжается".Пресс-служба КНБ

Чуть ранее стало известно, что схрон с минами и оружием влиятельной ОПГ Кольбаева обнаружили в Кыргызстане. Подробнее читайте по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
