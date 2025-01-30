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Советы

Казахстанцам рассказали, что делать, если нет возможности оплатить кредит вовремя

Тенге, деньги, Казахстан, коррупция, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 15:14 Фото: Zakon.kz
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 30 января 2025 года выступили с важным заявлением. В нем говорится о том, как важно знать, какие шаги предпринять, если вы не можете вовремя внести платеж по кредиту, сообщает Zakon.kz.

Так, подчеркивают специалисты, одним из решений является реструктуризация долга – это изменение условий кредитного договора для снижения финансовой нагрузки.

Когда стоит обратиться за реструктуризацией

Банк может рассмотреть заявку на реструктуризацию, если у заемщика возникли объективные причины для финансовых затруднений, такие как:

  • снижение доходов или потеря работы;
  • серьезное заболевание или инвалидность;
  • декретный отпуск;
  • призыв на военную службу;
  • форс-мажорные обстоятельства (пожар, кража имущества и т. д.).

Стоит уточнить, чем раньше вы обратитесь в банк, тем выше шансы избежать штрафов, ухудшения кредитной истории и судебного взыскания.

Как подать заявку

Прежде всего, нужно обратиться в банк с заявлением о реструктуризации в течение 30 дней после просрочки. В заявлении укажите причину финансовых трудностей и приложите подтверждающие документы (справку о доходах, медицинские заключения и др.). Банк рассмотрит заявку в течение 15 календарных дней и предложит возможные варианты.

Какие есть способы реструктуризации

Банки могут предложить несколько решений:

  1. Увеличение срока кредита – уменьшает ежемесячный платеж, но увеличивает переплату.
  2. Снижение процентной ставки – возможно при снижении базовой ставки Нацбанка.
  3. Отсрочка платежей – временно освобождает от выплат, но проценты продолжают начисляться.
  4. Списание пени и штрафов – банк может частично списать неустойки.
  5. Изменение порядка погашения – приоритетное закрытие основного долга.

Что делать, если банк отказал

Если банк не одобрил реструктуризацию, то можно:

  • обратиться к банковскому омбудсману;
  • проконсультироваться с финансовым юристом;
  • рассмотреть рефинансирование – оформление нового кредита для погашения старого на более выгодных условиях.
"Главное – не игнорировать проблему. Своевременное обращение в банк поможет избежать серьезных последствий и сохранить вашу финансовую стабильность".Пресс-служба АРРФР

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Ранее специалисты обращались к казахстанцам, желающим взять кредит. Что нужно знать и важно помнить, читайте по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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