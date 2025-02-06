Новорожденного и его мать доставили в больницу вертолетом МЧС РК

Решение о привлечении воздушного судна было принято из-за сложных погодных условий и ограничения движения транспорта на дорогах ВКО, сообщает Zakon.kz.

Чтобы малыш, ожидая помощи, не получил осложнений, его эвакуировали вертолетом МЧС РК.

"Пилоты "Казавиаспас" МЧС Асхат Кудабаев и Арман Айбусинов совершили экстренную транспортировку младенца в сопровождении бригады врачей санавиации из города Алтай в Усть-Каменогорск", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям пилотов и врачей ребенок и его мама были благополучно доставлены в Центр матери и ребенка, где они находятся под наблюдением специалистов.

Вместе с тем 5 февраля 2025 года самолет санавиации жестко приземлился вблизи Аркалыка из-за бурана. На борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача. Тогда никто не пострадал.