Какие трассы остаются закрытыми в Казахстане из-за непогоды

В Казахстане из-за ухудшения погодных условий на некоторых трассах ввели ограничение движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в АО "НК "КазАвтоЖол", по состоянию на 12:00 20 февраля 2024 года введено ограничение движения транспорта на 19 автодорогах республиканского значения в восьми областях страны.

Абайская область

Шесть автодорог общей протяженностью 2087 км (понижение температуры, сильный мороз -40°С).

По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Восточно-Казахстанская область

Семь автодорог общей протяженностью 1268 км (понижение температуры, сильный мороз -45°С).

По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Жамбылская область

Автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости).

Алматы – Ташкент – Термез: от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай, для всех видов).

Жетысуская область

Автодорога общей протяженностью 58 км (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области).

Алматы – Усть-Каменогорск: от Ушарала до границы Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Карагандинская область

Автодорога общей протяженностью 103 км (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области).

Караганда – Аягоз – Бугаз: от Каркаралинска до границы Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Костанайская область

Автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области)

Жезказган – Петропавловск: от границы Улытауской области до Аркалыка (для всех видов).

Павлодарская область

Автодорога общей протяженностью 160 км (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области).

Омск – Майкапчагай: от пос. Кенжеколь до границы Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Улытауская область

Автодорога общей протяженностью 115 км (сильный ветер, понижение температуры, сильный мороз).

Жезказган – Петропавловск: от пос. Улытау до границы Костанайской области (для всех видов).

По данным "КазАвтоЖола", на автодорогах республиканского значения задействовано 694 единиц техники и 1399 человек.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 автодорогах республиканского значения в 8 областях.