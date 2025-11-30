Новорожденного вертолетом экстренно доставили в больницу Актобе

Фото: пресс-служба МЧС РК

30 ноября в Актюбинской области был выполнен санитарный авиарейс по маршруту Актобе – Бадамша – Актобе на воздушном судне ЕС-032 под управлением командира воздушного судна А. Нуфти, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, целью рейса стала экстренная транспортировка новорожденного ребенка, нуждавшегося в срочной медицинской помощи. "К выполнению задачи были привлечены спасатели МЧС, обеспечившие безопасное сопровождение операции, координацию на земле и содействие медицинской бригаде при погрузке пациента на борт. Благодаря оперативным и слаженным действиям экипажа санитарной авиации, медицинских специалистов и сотрудников МЧС транспортировка прошла в полном соответствии с требованиями безопасности", – говорится в сообщении. Отмечается, что новорожденный передан врачам для дальнейшего лечения. Ранее сообщалось, что младенца на вертолете экстренно доставили в Усть-Каменогорск.

