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Бизнесмен купил элитный внедорожник за 50 млн тенге на украденные субсидии

Бизнесмен купил элитный внедорожник за 50 млн тенге на украденные субсидии, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 09:22 Фото: pexels
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области выявил схему хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Агентства за 7 февраля 2025 года, глава кооператива с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенных государством на субсидии для переработки молочной продукции.

Для подтверждения затрат в Управление сельского хозяйства (УСХ) он предоставил фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.

В результате судом сделки по поставке молока признаны недействительными.

Дальнейшее расследование показало, что на незаконно полученные субсидии подозреваемый приобрел внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150, который оформил на доверенное лицо.

С санкции суда на указанную автомашину наложен арест.

"В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения "содержание под стражей" сроком на два месяца".Пресс-служба АФМ РК

Вся информация, согласно ст. 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит.

30 января 2025 года АФМ заявило о пресечении незаконной деятельности товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой продавало уголь из Шубаркульского месторождения только тем, кто предоставлял незаконное материальное вознаграждение. Ежегодный доход преступной группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивались через подконтрольные ей компании.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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