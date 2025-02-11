Землю стоимостью более 258 млн тенге вернули государству

Прокуратура Нуринского района Карагандинской области провела проверку, в ходе которой был выявлен неиспользуемый сельскохозяйственный участок площадью 46 271 га, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 февраля 2025 года стало известно из сайта областной прокуратуры.

"Кадастровая стоимость земли составила более 258 млн тенге. Установлено, что участок длительное время не использовался по целевому назначению. В результате принятых мер участок возвращен в государственную собственность. Теперь он будет передан добросовестным пользователям, которые смогут эффективно использовать его для развития сельского хозяйства", – следует из релиза.

7 февраля 2025 года сообщалось, что несуществующий скот пасли на землях лесфонда Алматинской области.