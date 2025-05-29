Пустующая земля в Карагандинской области почти за 5 млрд тенге снова принадлежит государству
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В прокуратуре Нуринского района Карагандинской области рассказали о том, как добились возврата в государственную собственность земли на 4,78 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
Изначально специалисты прокуратуры выявили неиспользуемый сельскохозяйственный участок площадью 2 391 гектар.
Как оказалось, земля была предоставлена в аренду крестьянскому хозяйству сроком на 20 лет на основании распоряжения акима района и договора с районным отделом земельных отношений.
Однако с 2012 года участок не использовался по назначению.
"Было установлено, что кадастровая стоимость неиспользуемой земли составляет 4,78 млрд тенге. По результатам принятых мер прокурорского реагирования участок возвращен в государственную собственность и будет предоставлен другим землепользователям".Пресс-служба прокуратуры Карагандинской области
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