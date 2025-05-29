Пустующая земля в Карагандинской области почти за 5 млрд тенге снова принадлежит государству

В прокуратуре Нуринского района Карагандинской области рассказали о том, как добились возврата в государственную собственность земли на 4,78 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Изначально специалисты прокуратуры выявили неиспользуемый сельскохозяйственный участок площадью 2 391 гектар.

Как оказалось, земля была предоставлена в аренду крестьянскому хозяйству сроком на 20 лет на основании распоряжения акима района и договора с районным отделом земельных отношений.

Однако с 2012 года участок не использовался по назначению.

"Было установлено, что кадастровая стоимость неиспользуемой земли составляет 4,78 млрд тенге. По результатам принятых мер прокурорского реагирования участок возвращен в государственную собственность и будет предоставлен другим землепользователям". Пресс-служба прокуратуры Карагандинской области

Материал по теме Национальному парку вернули три гектара земли в Алматинской области

22 мая появилась информация об изъятии в Бурабае участка земли стоимостью 53 млн тенге.