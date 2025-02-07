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Общество

Несуществующий скот пасли в лесах Алматинской области

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, участок, участки, территория, территории, земельная доля, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 14:29 Фото: pexels
Природоохранной прокуратурой Алматинской области в ходе проверки соблюдения лесного законодательства выявлено 44 земельных участка государственного лесного фонда, используемых не по целевому назначению, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля 2025 года, из сайта прокуратуры Алматинской области.

"Выявлено 43 факта необоснованного предоставления земель лесфонда для сенокошения и выпаса скота лицам, фактически не владеющим сельхоз животными и не имеющим отношения к агропромышленному комплексу", – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Также сообщается, что предоставленные для развития экотуризма и оздоровительной деятельности участки лесного фонда использовались лесопользователями в личных целях без соблюдения противопожарных, санитарных норм, а также неисполнение мероприятий, направленных на рациональное использование лесных ресурсов, охрану окружающей среды и обеспечение устойчивого развития лесной экосистемы.

"По результатам проверки расторгнуто 60 договоров на пользование лесфондом площадью более 20 тыс. га. Своевременно принятыми мерами предотвращено нерациональное использование леса, что могло привести к деградации и опустыниванию земель, а также к ухудшению биоразнообразия региона".Прокуратура Алматинской области

В ведомстве заверили, что работа по обеспечению рационального использования земель лесного фонда продолжается.

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27 января 2025 года председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Мурат Темиржанов рассказал, сколько земель вернули в госсобственность в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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