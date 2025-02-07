Несуществующий скот пасли в лесах Алматинской области
Об этом стало известно сегодня, 7 февраля 2025 года, из сайта прокуратуры Алматинской области.
"Выявлено 43 факта необоснованного предоставления земель лесфонда для сенокошения и выпаса скота лицам, фактически не владеющим сельхоз животными и не имеющим отношения к агропромышленному комплексу", – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.
Также сообщается, что предоставленные для развития экотуризма и оздоровительной деятельности участки лесного фонда использовались лесопользователями в личных целях без соблюдения противопожарных, санитарных норм, а также неисполнение мероприятий, направленных на рациональное использование лесных ресурсов, охрану окружающей среды и обеспечение устойчивого развития лесной экосистемы.
"По результатам проверки расторгнуто 60 договоров на пользование лесфондом площадью более 20 тыс. га. Своевременно принятыми мерами предотвращено нерациональное использование леса, что могло привести к деградации и опустыниванию земель, а также к ухудшению биоразнообразия региона".Прокуратура Алматинской области
В ведомстве заверили, что работа по обеспечению рационального использования земель лесного фонда продолжается.
Материал по теме
27 января 2025 года председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Мурат Темиржанов рассказал, сколько земель вернули в госсобственность в Казахстане.