Более 60% ввозимых в Казахстан мобильных телефонов "серые" – депутат

Депутат Екатерина Смышляева 12 февраля 2025 года на пленарном заседании Мажилиса подняла проблему теневого рынка мобильных устройств связи, сообщает Zakon.kz.

В своем депзапросе на имя премьер-министра она отметила, что, по данным производителей техники, в 2024 году доля мобильных устройств, ввезенных в нашу страну нелегально или по "серым" схемам, составила 64% от всего рынка.

"Только по налогу на добавленную стоимость государство недополучило еще около 100 млрд тенге", – заявила Смышляева.

По ее словам, устройства ввозят в страну без оформления на таможне или продают дешевые подделки вместо оригиналов.

"Гаджеты могут ввозить официально, но в документах занижать цену, дорогие флагманские смартфоны оформляют, как бюджетные модели. Мошенники копируют уникальный номер официального устройства и присваивают его контрабандному телефону, чтобы тот выглядел легальным. На один код может приходиться до 5-6 нелегальных устройств. Иногда коды переживают свои родные устройства на долгие годы. Часто можно услышать истории о том, что при проверке нового телефона по коду, оказывается, произведен он был 10 лет назад", – продолжила депутат.

При пересечении границы мошенники используют чужие или поддельные паспорта, чтобы завезти больше телефонов без уплаты налогов.

"В последнее время участились случаи, когда компании сначала платят налоги, но потом якобы вывозят товар обратно за границу и получают возврат налогов. На самом деле гаджеты остаются в стране и продаются нелегально. При этом для учета устройств мобильной связи не нужно придумывать дополнительные маркеры прослеживаемости. Они добровольно встроены в продукцию производителями в виде IMEI-кодов. Уже существуют международные базы данных для их сверки", – отметила спикер.

Она продолжила, что в январе Министерство цифрового развития предприняло первые шаги по наведению порядка в этой сфере. Был подписан приказ, регламентирующий регистрацию абонентских устройств по IMEI с привязкой к ИИН/БИН пользователя, блокировку незарегистрированных устройств и сроки регистрации при первичном подключении.

"Однако регулирование на уровне отраслевого приказа – это полумера. Без строгой законодательной привязки к таможенной регистрации этот механизм усложняет жизнь только конечному потребителю, а нелегальные импортеры по-прежнему остаются безнаказанными. В частности, приказом не может регламентироваться сверка IMEI с таможенными данными. Нет порядка определения отличия легальных устройств от нелегальных, а также не учтен вторичный рынок и схемы реэкспорта", – считает депутат.

В связи с этим народные избранники предлагают:

Обеспечить интеграцию системы IMEI с таможенными данными для проверки легальности ввоза и уплаты налогов. Обеспечить автоматическую сверку IMEI с Таможенным реестром объектов интеллектуальной собственности. Создать "белый список" импортированных устройств, которые официально прошли таможенные процедуры и сделать его доступным каждому потребителю для проверки устройства при покупке. Ввести лимиты, например, не более двух устройств в год, и обязательное декларирование при превышении установленных норм ввоза устройств для личного пользования. Только после обеспечения автоматической проверки устройств на регулярной основе обеспечивать блокировку нелегальных телефонов в сети оператора связи. При этом устройства, ввезенные в страну до выхода правил, должны быть легализованы до окончания срока службы и естественным образом выведены из оборота. Ведь граждане приобретали их без возможности проверить оригинальность. Ускорить подготовку заключения правительства по предложениям нашей фракции в части законодательного регулирования контроля за теневым рынком мобильных устройств.

Смышляева заключила, что предлагаемые меры сократят нелегальный ввоз, защитят потребителя и восстановят справедливое налогообложения импортеров.

29 января 2025 года мажилисмен Берик Бейсенгалиев в депзапросе на имя премьер-министра и генерального прокурора поднял проблему нелегальных каналов ввоза табачных изделий в страну.