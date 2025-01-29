Депутат о контрабанде сигарет: значительные средства уходят мимо бюджета

Мажилисмен Берик Бейсенгалиев 29 января 2025 года в депзапросе на имя премьер-министра и генерального прокурора указал на то, что нужно в срочном порядке принять комплекс мер по пресечению нелегальных каналов ввоза табачных изделий в страну, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в прошедшем 2024 году страна впервые за много лет столкнулась с огромным неисполнением доходов в республиканский бюджет.

"Для исполнения бюджетных обязательств во внеплановом порядке пришлось дополнительно привлечь 2 трлн тенге из Национального фонда. Налицо разбалансировка бюджета с повышенными расходами и снижающимися расходами. При этом для пополнения доходной части республиканского бюджета имеется масса резервов. Только один пример – акциз от табачных изделий. По данным Министерства торговли РК, в 2022 году производители и импортеры промаркировали свыше 1,3 млрд пачек табака, а за 2024 год промаркировано около 1 млрд пачек. То есть количество промаркированных пачек снизилось за два года на 300 млн", – озвучил депутат.

По его словам, из миллиарда маркированных пачек реализовано "в белую", согласно статистике, всего 177,8 млн.

"В стране настолько снизилось количество курящего населения? На вопрос депутатов Комитет государственных доходов ответил, что снизился импорт. Заметим, легальный импорт! А это означает, что выросла контрабанда табачных изделий. Массовая контрабанда сигарет давно является "секретом полишинеля": ими открыто торгуют на базарах и в магазинах. При установленной минимальной розничной цене за пачку в 870 тенге на базарах в открытую продаются сигареты за 350-400 тенге, и это означает, что процветают нелегальные каналы ввоза и значительные средства уходят мимо бюджета", – сказал Берик Бейсенгалиев.

По его словам, при акцизе 318 тенге на пачку бюджет от контрабанды сигарет теряет около 100 млрд тенге в год.

"И это данные только по табачным изделиям. Можно только предположить, какую сумму теряет бюджет по всем подлежащим маркировке товарам – мимо бюджета уходят сотни миллиардов, а то и триллионы тенге. Данная ситуация сложилась при молчаливом попустительстве фискальных, контролирующих и силовых органов", – озвучил депутат.

Он заявил, что все всё знают и видят, но говорят о каком-то моратории на проверки, о необходимости подавать заявление.

"В связи с чем прошу считать этот депутатский запрос заявлением о массовой продаже контрабандной продукции! Вчера на расширенном заседании правительство предложило самый простой путь пополнения бюджета, в очередной раз увеличить налоговую нагрузку на работающий бизнес! И это вместо выполнения поручения главы государства – улучшить администрирование налогов и бороться с теневым сектором. Глава государства на вчерашнем расширенном заседании отметил, что "партнерство государства и общества требует ответственности и со стороны граждан", – сказал мажилисмен.

Он считает, что нужно в срочном порядке принять комплекс мер по пресечению нелегальных каналов ввоза табачных изделий в страну, провести организованные проверки и прекратить торговлю табачными изделиями по цене ниже установленной, обеспечить своевременную фиксацию перемещения и гашение марок на всех этапах реализации маркированных товаров.

9 января 2025 года сигареты снова подорожали в Казахстане.