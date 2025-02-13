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События

"Надо верить в удачу": трое казахстанцев выиграли квартиры и авто в лотерею

Лотерея , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 17:07 Фото: "Сәтті Жұлдыз"
Ценными призами закончилось для троих соотечественников участие в лотерее "Сәтті Жұлдыз". О том, как им удалось ухватить птицу счастья за хвост – в материале Zakon.kz.

По словам алматинского юриста Ахмета, он пристрастился к лотерее около года назад. С тех пор пару раз в неделю мужчина приобретал билеты TeleBingo или LOTO 6/49, однако не мог и предположить, что фортуна повернется к нему лицом настолько быстро – Ахмет стал гордым обладателем автомобиля стоимостью 10 млн тенге.

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

Журналистам победитель признался, что личный транспорт в семье уже имеется, поэтому он с женой предпочли взять выигрыш деньгами.

"Честно говоря, пока не решили, как потратим эту сумму, но она однозначно поможет обеспечить достойное будущее нашим детям", – рассказал Ахмет.

Улыбнулась удача и жителю Павлодара Жумабеку. Купив пять лотерейных билетов, он выиграл квартиру. Видимо, судьба вознаградила Жумабека за настойчивость – он участвует в лотереях уже более 20 лет и, по собственным словам, всегда верил в счастливый случай.

Не обмануло чутье и уроженца Усть-Каменогорска Павла. Два года участия в розыгрышах, ранее приносившее лишь небольшие денежные призы, наконец увенчалось триумфальной победой. Павел вспоминает: когда узнал, что выиграл квартиру, даже выронил телефон из рук от шока.

Теперь победители призывают казахстанцев, желающих так же попытать удачу в лотерее "Сәтті Жұлдыз", верить в чудо, как когда-то поверили они. И однажды эта вера обязательно принесет свои плоды.

Тем более что 16 февраля пройдет еще один розыгрыш квадратных метров. Для участия нужно лишь приобрести ЛотоНабор "Квартира" из пяти билетов TeleBingo. Наборов можно покупать столько, сколько душе угодно: это серьезно повышает шансы на успех. Вдобавок каждый участник получает шанс выиграть джекпот – более 500 млн тенге.

Следите за розыгрышем в прямом эфире "31 Канала" 16 февраля в 10:00.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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