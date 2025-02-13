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События

Болат Акчулаков освобожден от должности советника президента

Болат Акчулаков освобожден от должности советника президента, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Болата Акчулакова освободили от должности советника президента РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 февраля рассказали в Акорде.

"Распоряжением главы государства Акчулаков Болат Уралович освобожден от должности советника президента Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Он занимал эту должность с 4 апреля 2023 года.

Другим распоряжением 13 февраля Касым-Жомарт Токаев назначил Магзума Мирзагалиева советником президента. Кроме того, распоряжением главы государства Рустам Баялиев назначен заведующим Отделом мониторинга регионального развития Администрации президента. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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