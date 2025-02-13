Болат Акчулаков освобожден от должности советника президента

Болата Акчулакова освободили от должности советника президента РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 февраля рассказали в Акорде.

"Распоряжением главы государства Акчулаков Болат Уралович освобожден от должности советника президента Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Он занимал эту должность с 4 апреля 2023 года.

Другим распоряжением 13 февраля Касым-Жомарт Токаев назначил Магзума Мирзагалиева советником президента. Кроме того, распоряжением главы государства Рустам Баялиев назначен заведующим Отделом мониторинга регионального развития Администрации президента.