#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.8
637.84
6.49
Политика

Кунсулу Закарья освобождена от должности советника Токаева

Кунсулу Закарья, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 17:21 Фото: akorda.kz
Кунсулу Закарья освобождена от должности советника президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна освобождена от должности советника президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды 25 сентября 2025 года.

Кунсулу Закарья родилась 2 июля 1967 года в Карагандинской области. Окончила Международный Венецианский университет (Италия).

Трудовую деятельность начала ассистентом, доцентом, председателем Совета молодых ученых, заведующей патентным отделом, заведующей кафедрой естественных наук Западно-Казахстанской государственной медицинской академии им. М. Оспанова (1989-2003).

С 2003 по 2018 год занимала различные должности в ЗКАТУ им. Жангир хана, АРГУ им. К. Жубанова, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави, Министерстве охраны окружающей среды РК, РГП "Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан" КН МОН РК, РГП "Республиканская коллекция микроорганизмов" КН МОН РК.

Также работала генеральным директором РГП "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" МЗ РК (2018-2022) и АО "Национальный холдинг "QazBioPharm" МЗ РК (16.08.2022-12.04.2023).

С апреля 2023 года по январь 2024-го занимала должность президента Национальной академии наук Казахстана при президенте РК.

Советником президента РК по вопросам науки и инноваций была назначена 22 января 2024 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 17:21
Акорда озвучила планы Токаева до конца сентября

Также освобождены от должностей Тамара Дуйсенова (помощник президента), Канат Шарлапаев и Ернар Баспаев (советник президента). Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев назначил Бахытжана Сапиева своим советником, а Алихана Жамсатова – заведующим Отделом государственного контроля Администрации президента РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Бахытжан Сапиев стал советником президента Казахстана
17:08, Сегодня
Бахытжан Сапиев стал советником президента Казахстана
Токаев освободил Каната Шарлапаева от должности
17:05, Сегодня
Токаев освободил Каната Шарлапаева от должности
Назначен новый помощник президента Казахстана
11:29, 09 сентября 2025
Назначен новый помощник президента Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: