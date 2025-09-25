Кунсулу Закарья освобождена от должности советника Токаева

Кунсулу Закарья освобождена от должности советника президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна освобождена от должности советника президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды 25 сентября 2025 года.

Кунсулу Закарья родилась 2 июля 1967 года в Карагандинской области. Окончила Международный Венецианский университет (Италия).

Трудовую деятельность начала ассистентом, доцентом, председателем Совета молодых ученых, заведующей патентным отделом, заведующей кафедрой естественных наук Западно-Казахстанской государственной медицинской академии им. М. Оспанова (1989-2003).

С 2003 по 2018 год занимала различные должности в ЗКАТУ им. Жангир хана, АРГУ им. К. Жубанова, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави, Министерстве охраны окружающей среды РК, РГП "Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан" КН МОН РК, РГП "Республиканская коллекция микроорганизмов" КН МОН РК.

Также работала генеральным директором РГП "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" МЗ РК (2018-2022) и АО "Национальный холдинг "QazBioPharm" МЗ РК (16.08.2022-12.04.2023).

С апреля 2023 года по январь 2024-го занимала должность президента Национальной академии наук Казахстана при президенте РК.

Советником президента РК по вопросам науки и инноваций была назначена 22 января 2024 года.

Также освобождены от должностей Тамара Дуйсенова (помощник президента), Канат Шарлапаев и Ернар Баспаев (советник президента). Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев назначил Бахытжана Сапиева своим советником, а Алихана Жамсатова – заведующим Отделом государственного контроля Администрации президента РК.