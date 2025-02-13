Олжас Бектенов обсудил с предпринимателями СКО налоговую реформу

В Петропавловске на встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с бизнес-сообществом участвовали около 60 представителей различных отраслей предпринимательства, включая как крупных сельхозпроизводителей и руководителей промышленных предприятий, так и представителей МСБ, микробизнеса и ИП.

Открывая встречу, Олжас Бектенов сказал, что главной целью встречи является обстоятельное обсуждение подходов по налогово-бюджетной реформе, а также предоставление ответов на вопросы, вызывающие разногласия в обществе.



Глава правительства подчеркнул, что любые изменения налоговой системы, в первую очередь, затрагивают бизнес, однако государство заинтересовано в обеспечении стабильного инвестиционного климата.

"В настоящий момент необходимо работать над увеличением доходной части бюджета. В предыдущие годы сложился низкий уровень бюджета развития. Принятое ранее решение о снижении налоговых ставок и введении многочисленных исключений привело к разбалансировке бюджета, при которой государственные расходы существенно превышают доходы", – отметил Олжас Бектенов.

Возможные сценарии сбалансирования бюджета ограничены. Один из вариантов – использование средств Национального фонда для покрытия дефицита, однако такой подход несет риски его быстрого истощения. Альтернативный путь – сокращение социальных расходов, которые составляют 60% государственного бюджета. Однако, как подчеркнул премьер-министр, Казахстан является социальным государством и будет выполнять взятые на себя обязательства.

"Оптимальный вариант – работа с доходной частью бюджета: корректировка налоговых ставок и пересмотр налоговых режимов", – сказал Олжас Бектенов, отметив, что правительство придерживается именно этого подхода. Ожидается, что предстоящие изменения позволят достичь баланса бюджета и укрепить экономическую устойчивость страны.

Руководитель правительства отметил, что средства будут реинвестированы в экономику, направлены на поддержку бизнеса и развитие инфраструктуры. Они не будут направлены на расширение государственного аппарата.

"Наша задача – создать условия для устойчивого роста бизнеса и экономики. Дополнительные бюджетные доходы будут использованы для финансирования проектов, которые предложит сам бизнес. Без современной инфраструктуры – энергоисточников, тепловых и электрических сетей – бизнес не сможет развиваться. Ограничения по мощностям зачастую становятся барьером для реализации новых проектов", – пояснил Олжас Бектенов.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал участникам встречи о деталях налогово-бюджетной реформы. В частности, о дифференцированной ставке НДС: 16% – базовая, 10% – для отдельных отраслей, 0% – для АПК, а также о реформировании ряда специальных налоговых режимов и снижении порога постановки на учет по НДС.

Фото: primeminister.kz

Диалог с бизнесом проходил в формате "вопрос-ответ". Желающие поднимали темы, касающиеся дальнейшего развития отраслей с учетом планируемых реформ. Модератором выступил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбек Баталов.

Так, генеральный директор ТОО "Птицефабрика Северный бройлер", председатель Регионального совета Палаты предпринимателей СКО Сергей Домаев затронул вопросы налогового регулирования деятельности сельхозпредприятий.

"Основные поставщики средств производства являются плательщиками НДС. Освобождение от НДС положительно скажется только в том случае, если эта мера будет применена по всей цепочке – от производителя до конечного потребителя – и должна применяться к номенклатурной группе товаров, а не к субъекту предпринимательства. Здесь важно более детально разобраться в этом вопросе", – сказал Сергей Домаев.

Премьер-министр поручил МНЭ РК проработать предложение и учесть вопросы налогового администрирования сельхозпродукции, а также товаров СЗПТ.

Генеральный директор АО "Завод им. С. М. Кирова" Алмас Нурмагамбетов в своей речи отметил результаты принятых правительством мер по поддержке отечественных товаропроизводителей. Так, заводом был заключен пятилетний контракт с КТЖ, что является серьезным основанием для дальнейшего улучшения качества и наращивания оборотов производства.

В части налоговой реформы Алмас Нурмагамбетов озвучил предложение о возможном установлении промежуточной ставки в размере 10% для отечественных товаропроизводителей в сфере промышленности.

В своем комментарии премьер-министр подчеркнул, что проект нового Налогового кодекса уже содержит ряд мер, направленных на стимулирование производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Одним из ключевых инструментов поддержки является снижение ставки корпоративного подоходного налога (КПН) для обрабатывающих производств, в том числе электронной и промышленной продукции.

"Государство задает тон и расставляет приоритеты: предприятия, занимающиеся глубокой переработкой и освоением новых видов готовой продукции, получат налоговые послабления. В то же время экспорт сырья и выпуск продукции низкого передела будут облагаться более высокими налогами", – разъяснил Олжас Бектенов.

В целом правительство активно работает над мерами поддержки отечественных товаропроизводителей.

"Мы значительно продвинулись в вопросе защиты отечественного производства при государственных закупках и закупках в квазигосударственном секторе. В три раза увеличен список товаров, которые должны закупаться исключительно у казахстанских производителей", – сообщил премьер-министр.

Кроме того, государство внедряет систему офтейк-контрактов, которые обеспечивают долгосрочные заказы для казахстанских предприятий. Все национальные компании, входящие в фонды "Самрук-Казына", "Байтерек" и другие, обязаны повышать долю закупок у отечественных производителей.

"Это важная мера государственной поддержки, которая позволит развивать национальное производство и укреплять позиции казахстанских предприятий", – заключил руководитель правительства.

От представителей малого и среднего бизнеса выступила председатель Совета деловых женщин при НПП "Атамекен" Асель Есжанова. Она подняла вопрос, волнующий начинающих предпринимателей, женский бизнес, особенно в сельской местности, о якобы рисках закрытия многих субъектов бизнеса.

Премьер-министр разъяснил вопрос розничного налога в размере 4%, который будет продолжать действовать. К примеру, магазины у дома не будут облагаться НДС в размере 16%, они продолжат платить розничный налог. По данным МНЭ РК, по розничному налогу базовая ставка B2C составляет 4%. Розничный режим должен соответствовать своему названию – реализация только населению.

"Розничный налог, он как был для розницы, для любого магазина, вот те примеры, которые вы называли, в рознице торгуются. Никто вас этих льгот лишать не будет. Должно быть четкое понимание", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Директор ТОО "Радуга" Дмитрий Шарапаев также озвучил предложения касательно мер по дифференциации налога. В их числе освобождение от налога предприятий по утилизации отходов, а также понижение ставки для переработчиков вторсырья.

Премьер-министр поручил МНЭ РК совместно с соответствующими государственными организациями детально изучить предложение, т. к. данное направление в стране развивается медленными темпами.

В свою очередь индивидуальный предприниматель в области легкой промышленности Алия Башеева подняла тему налогообложения импортного сырья. Озвучен важный вопрос о лжепредприятиях, которые под видом собственной продукции продают товары, закупленные за рубежом в готовом виде.

"Я считаю, что легкая промышленность – это промышленность, которая жизненно важна для нашей страны. Если мы будем все покупать за рубежом, то это не делает нам чести", – заявила Алия Башеева.

"По поводу лжепроизводителей – это серьезная беда у нас в стране, когда под видом производства на самом деле происходит импорт: клеится лейбл, что "произведено в Казахстане", и получают все привилегии как для казахстанского товара. Мы как раз сейчас в этом направлении работаем. Законопроект находится в Парламенте. Я думаю, что с его принятием мы в значительной степени эту проблему решим", – ответил на вопрос Олжас Бектенов.

Данный вопрос также будет дополнительно проработан ответственными министерствами.

В завершение встречи выступил директор коммандитного товарищества "Зенченко и К" Геннадий Зенченко.

"Что касается налогообложения, мы сегодня услышали. Сколько у нас разных подводных течений, сколько у нас сегодня дворовых этих магазинов, ИП, крестьянских хозяйств, которые пытаются любыми судьбами от налогов уйти, мы об этом великолепно знаем. Но мы же уже сегодня видим, мы еще только о Налоговом кодексе заговорили, а цены уже пошли. Это же не просто слова, как говорят, кого-то пугают. Но люди уже готовятся. Они, может быть, и правы, потому что завтра они понимают, за это спросят. Поэтому нам надо оперативно подойти, меньше обсуждений, конкретика должна быть, руководитель – бухгалтеру: "Нас устраивает? Устраивает. Работай". Наш регион всегда был в авангардах. Поэтому всегда можете на нас понадеяться. С разумом мы сделаем все для того, чтобы сегодня наше государство было богатое, а народ был счастливым", – заявил Геннадий Зенченко.

Итоги обсуждения подвел модератор встречи.

"Бизнес высказал свои опасения, бизнес высказал свои предложения. Мы видим, что практически все отрасли, без исключения, хотят дифференцированную ставку. Это очевидно от каждого любого бизнеса, поэтому, конечно, это сложная задача. Тут надо очень внимательно думать. Мы сейчас ведем серьезнейшую большую работу со всеми регионами в рамках рабочей группы – Национальная палата совместно с министерствами экономики, финансов. Мы сейчас не просто предложения собираем, не просто эмоции, самое главное – расчеты. Вот эти вот расчеты мы сейчас с Институтом экономики, с Министерством экономики их делаем. Думаю, что в последние неделю-две мы уже все обобщим", – сказал Раимбек Баталов.

Премьер-министр поблагодарил всех участников за конструктивный диалог.

"Нам поступает очень много предложений, вариантов решения тех или иных вопросов. Все они будут учтены. Мы на следующей неделе уже должны зайти в парламент с нашим вариантом изменений в Налоговый кодекс, и дальше дискуссия продолжится уже на площадке Мажилиса. Я думаю, там и бизнес-сообщество примет самое активное участие. В наших интересах, как правительства, чтобы мы приняли в конечном итоге выверенное, сбалансированное решение, которое никого не загонит в тень, не передавит налоговым бременем, а даст бизнесу развиваться, при этом предоставив определенную финансовую ликвидность государству", – резюмировал Олжас Бектенов.