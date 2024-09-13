Олжас Бектенов: Необходимо дальше раскрывать потенциал промышленности

В ходе рабочей поездки в Шымкент премьер-министр Олжас Бектенов встретился с представителями отрасли сельхозпереработки, фармацевтической и пищевой промышленности. Также глава правительства ознакомился с промышленным потенциалом города, сообщает Zakon.kz.

На территории фармацевтического завода "Химфарм" премьер-министру доложили, что производственные мощности позволяют ежегодно выпускать до 1 млрд единиц таблеток, капсул и гранул, 250 млн ампул инъекционных растворов и др.

Фармацевтическое предприятие поставляет 89 наименований лекарственных средств. Доля предприятия в фармацевтической отрасли города составляет 99,2%, по республике – 43%. На предприятии работают 897 человек.

Сотрудники постоянно проходят профильное обучение и повышение квалификации в европейских странах. Глава правительства отметил важность дальнейшего наращивания доли отечественного производства в фармацевтической промышленности.

В поселке Алтынтобе Шымкента во время посещения предприятия по производству джемов и соков "Алан и Компания" было доложено, что завод оснащен современным оборудованием, позволяющим перерабатывать до 7 тонн овощей и фруктов в час.

На 45 га земли установлена система капельного орошения, выращиваются яблоки, персики, груши и виноград. Компании была оказана государственная поддержка в рамках программы "Субсидирование возмещения части затрат, понесенных субъектом АПК при осуществлении инвестиционных вложений".

Фото: primeminister.kz

В целях замещения импорта в Комплексный план по развитию переработки сельхозпродукции на 2024-2028 годы включены шаги по повышению конкурентоспособности отрасли. Для этого предусмотрено обеспечение перерабатывающих предприятий качественным сырьем, активное привлечение инвестиций для модернизации емкостей хранения и технологического оборудования, а также создание дополнительных производственных мощностей.

Премьер-министр подчеркнул, что данные меры окажут существенную поддержку отрасли и будут способствовать увеличению производства отечественных переработанных продуктов. Это позволит насытить внутренний рынок и решить вопросы импортозамещения.

В ходе рабочей поездки глава правительства также ознакомился с новым заводом по производству безалкогольных напитков с товарными знаками The Coca-Cola Company.

Фото: primeminister.kz

Совместное предприятие "Кока Кола Алматы Боттлерс" расположено на территории торгово-логистического центра в городе Шымкент. Предприятие производит газированные, негазированные напитки и бутилированную воду, мощность завода – 283 млн литров в год. Сумма инвестиций в проект составляет 27 млрд тенге с созданием 100 рабочих мест.

Премьер-министр обратил внимание на меры поддержки, оказываемые инвесторам на местах, а также на важность постоянного повышения качества выпускаемой ими продукции.

"Глава государства поручил правительству и акимам уделить особое внимание вопросу изменения структуры экономики, предусмотреть новые механизмы, направленные на обеспечение устойчивого прогресса страны. Важно привлекать частные инвестиции. Новые предприятия открываются, так как это экономически рентабельно. В то же время необходимо дальше раскрывать потенциал промышленности. Перед нами стоит задача по переходу от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов с доведением доли переработки до 70%. Правительство в свою очередь окажет инвесторам поддержку в реализации важных для экономики страны проектов". Олжас Бектенов

Премьер-министр акцентировал внимание на важности дальнейшего повышения эффективности и адресность действующих мер поддержки бизнеса. В свою очередь от бизнеса ожидается социальная ответственность в виде вклада в защиту экологии, благоустройство, модернизацию школ, детских садов и других социальных объектов.

Ранее Бектенов уже успел ознакомиться с текущим развитием мегаполиса и мерами по реализации Послания главы государства "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".