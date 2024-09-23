Олжас Бектенов обсудил с представителями агробизнеса меры по поддержке АПК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел расширенную встречу с представителями отечественных агропредприятий, в рамках которой были обсуждены вопросы поддержки отрасли сельского хозяйства и ход уборочной кампании, сообщает Zakon.kz.

Также на встрече рассмотрели меры по достижению целей, обозначенных главой государства в Послании народу "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

По данным пресс-службы премьера, в ходе встречи рассмотрены подходы долгосрочной государственной поддержки субъектов АПК.

"В Послании народу Казахстана глава государства особый акцент сделал на развитии бизнеса и мерах его поддержки. Устойчивое развитие АПК – это залог нашей продовольственной безопасности, и поэтому правительство и далее продолжит поддерживать сельское хозяйство, где занято более 1 млн наших граждан", – подчеркнул Олжас Бектенов.

О реализации мер господдержки АПК доложили министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, акимы Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областей.

По поручению президента в текущем году правительством созданы все необходимые условия для успешного проведения весенне-полевых и уборочных работ. Впервые объем льготного финансирования отрасли увеличен более чем в три раза и доведен до рекордных 580 млрд тенге. Данные средства направлены аграриям на прямое кредитование, удешевление процентной ставки и форвардный закуп.

"Удешевление ставки вознаграждения проведено на стадии привлечения холдингом "Байтерек" коммерческих средств. В следующем году аналогичный механизм будет запущен при финансировании перерабатывающих предприятий. В целом, агробизнесу со стороны государства оказывается всестороннее содействие на всех этапах – от закупки семенного материала и удобрений до экспортной поддержки", – сообщили в правительстве.

Президент поставил задачу – увеличить объемы финансирования субъектов АПК путем перехода от прямого субсидирования к обеспечению доступного кредитования. С 2025 года аграрии смогут напрямую получать удешевленные кредиты в финансовых институтах. Вопросы субсидирования будут полностью возложены на Министерство сельского хозяйства. Таким образом, фермер будет освобожден от излишней волокиты по оформлению субсидий.

В 2024 году достигнут рекордный объем льготного кредитования. Со следующего года объем финансирования отрасли планируется увеличить и довести до 700 млрд тенге. Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что первые деньги следующего года должны дойти до фермеров уже в декабре.

Отдельное внимание уделили вопросу льготного финансирования на приобретение сельскохозяйственной техники. Правительством в этом году существенно увеличен объем выделенных средств, что позволило более чем 2 тыс. сельхозтоваропроизводителей обновить имеющийся парк. Аграриями страны приобретено порядка 20 тыс. единиц сельхозтехники, уровень обновления составил 5%. Данный показатель планируется довести до конца текущего года до 5,5%, в следующем году – до 6,5%. Вместе с тем, с учетом потребностей отечественного рынка, поручено обеспечить наращивание мощностей казахстанских предприятий по производству сельхозтехники.

В марте в стране был внедрен механизм авансового субсидирования на приобретение отечественных удобрений. Благодаря значительной государственной поддержке весенне-полевых и уборочных работ, на сегодня в почву внесено 1,2 млн тонн удобрений, что превышает уровень прошлого года в два раза. С учетом поручения главы государства по снижению деградации сельхозземель акиматам необходимо в 2025 году довести объем внесения удобрений до 1,9 млн тонн.

"При рассмотрении вопроса развития отечественного семеноводства отмечена важность сокращения использования импортных семенных материалов в растениеводстве, особенно касательно овощных, плодовых и бахчевых культур. Министерству сельского хозяйства поручено заняться этим вопросом, качественно развивая систему селекции и семеноводства. Также обозначена необходимость пересмотра механизма субсидирования в пользу отечественных производителей семян", – рассказали в пресс-службе премьера.

Внимание участников встречи акцентировано на сбыте продукции путем переработки и экспорта. По данным МСХ, в текущем году урожай зерновых ожидается на уровне не менее 20 млн тонн. Министерству торговли с палатой "Атамекен" поручено расширить приоритетные рынки экспорта сельхозпродукции, не ограничиваясь традиционными, такими как Центральная Азия, Китай, Афганистан и Иран, но и проработать новые направления – страны ЕС, Северная Африка, Юго-Восточная Азия и др. В свою очередь, Министерству транспорта и КТЖ следует обеспечить эффективный механизм поддержки перевозок экспортируемой сельхозпродукции.

Премьер-министр обозначил важность самообеспечения страны продовольственными товарами. Государством принимаются все необходимые меры по созданию благоприятных условий и всесторонней поддержке сельскохозяйственной отрасли. Вместе с тем со стороны бизнеса ожидается открытая и прозрачная работа. Для недопущения неэффективного использования выделяемых государством средств в 2025 году в Казахстане будет проведена масштабная сельскохозяйственная перепись, которая позволит актуализировать данные по земельным и посевным площадям, поголовью животных, сельхозтехнике и инфраструктуре.

"В Послании президента поставлены конкретные задачи по развитию сельского хозяйства, повышению продуктивности и круглогодичной занятости сельского населения, обеспечению эффективного и прозрачного финансирования отрасли. Эта работа должна осуществляться в тесном сотрудничестве государства и бизнеса. Только так мы добьемся значительных результатов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

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Во время обсуждения отечественные агропредприниматели озвучили свои предложения по дальнейшему развитию отрасли, а также подняли ряд актуальных вопросов.

"Хочу отметить проделанную в этом году огромную работу по увеличению финансирования отрасли АПК. Аграрии ощутили эту поддержку. Льготные кредиты позволили работать так, как нужно, а не на что хватило средств. Были своевременно закуплены качественные семена, ГСМ, удобрения. Применяя правильно все агротехнологии и при такой поддержке от государства, мы не имеем права получать плохие урожаи. Тут надо сказать о животноводстве: да, это кропотливый трудоемкий процесс, но в животноводстве люди заняты круглый год. Хозяйства в целом должны быть многоотраслевыми, заниматься не только растениеводством, но и наращивать поголовье. Тогда нам не нужны будут никакие квоты на экспорт, будем свободно торговать, завоевывать рынки. Многие из участников сегодняшней встречи не держат скот. Коллеги, надо вовлекаться, всех призываю к этому", – выступил от лица фермерского сообщества председатель Общественного совета по вопросам развития АПК, учредитель компании "Зенченко и К" Геннадий Зенченко.

Предпринимателем также были подняты вопросы развития отечественной науки в области растениеводства, ветеринарии, отмечена важность подготовки профессиональных кадров.

Директор ТОО "Таң ЛТД" Кызылординской области Имамзада Шагиртаев сообщил о том, что в результате межправительственных договоренностей, достигнутых с соседними странами, аграрии региона в текущем году были обеспечены поливной водой. В этом году компания засеяла сельскохозяйственными культурами свыше 2 тыс. га площадей, из них порядка 1,5 тыс. га отведено под рис. Проведена лазерная планировка рисовых полей, что позволило обеспечить 30%-ную экономию поливной воды. На сегодня собрано свыше 50% урожая. Предприниматель выступил с предложением рассмотреть возможность проработки дополнительных мер поддержки аграриев для внедрения водосберегающих технологий.

Также выступил руководитель коммандитного товарищества "Хильниченко и К" из Жетысуской области Александр Хильниченко: "Яркий пример эффективности господдержки – это сахарная отрасль нашей области. Буквально за год есть результаты: вдвое увеличились посевы сахарной свеклы с 7 тыс. га в 2023 году до 13,7 тыс. гектаров в 2024 году; получен рекордный за последнее десятилетие урожай в 600 тыс. тонн. Все это результаты соблюдения агротехнологий: мы работали на качественных семенах, использовали удобрения, вовремя проводили обработку, благодаря чему была обеспечена высокая урожайность. Производители сахарной свеклы готовы и дальше наращивать свою производительность. В 2024 году собственное производство сахара вырастет в два раза, достигнув 22% от потребности страны. Хочу отметить, что важным шагом стало увеличение размера субсидирования производства сахарной свеклы как приоритетной культуры с 15 тыс. до 25 тыс. тенге за одну тонну, сданную на переработку".

Согласно данным МСХ, в текущем году, благодаря принятым мерам по внедрению агротехнологий и результатам проводимой диверсификации, аграриями Жамбылской и Жетысуской областей ожидается высокий урожай сахарной свеклы. Касательно реализации сахарной свеклы отмечается, что 450 тыс. тонн из Жамбылской области будет переработано на Меркенском сахарном заводе, остальные 100-150 тыс. тонн – на Аксуском сахарном заводе, расположенном в Жетысуской области. В свою очередь, переработка урожая позволит произвести 120 тыс. тонн сахара, что значительно повысит самообеспеченность страны сахаром.

Председатель ОО "Фермерский АгроЦентр", в состав которого входят более 60 передовых хозяйств Западно-Казахстанской области, руководитель компании "АгроСервис-Батыс" Армат Бисенов выступил от лица молодых фермеров страны. Он отметил важность внедрения программы "КенДала-2", которая позволила в разы увеличить охват товаропроизводителей льготным кредитованием и соблюдать агротехнологии.

Аграрии ряда регионов выступили с предложениями в режиме видеоконференцсвязи. Генеральный директор Опытного хозяйства масличных культур Фарид Абитаев (ВКО), руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива "Жетысу" Исагулов Жанат (Алматинская область), ТОО "Тулпар LTD" Валерий Голоухов (ЗКО) подняли вопросы использования минеральных удобрений, ценообразования сельскохозяйственной продукции, а также механизмов льготного кредитования в рамках программы по строительству молочно-товарных ферм.

Председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов также озвучил ряд актуальных вопросов, в том числе отметил важность цифровизации сферы АПК.

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Кроме того, были рассмотрены вопросы текущей повестки – ход уборочной кампании. Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в стране в текущем году составляет 23,3 млн га. На сегодня убрано 11,3 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 67,9% (в прошлом году аналогичный показатель за период составил 42,8%). При средней урожайности 14,7 ц/га намолочено 16,7 млн тонн зерна, что свидетельствует о правильном применении агротехнологий. Доля элитных семян выросла с 7,1 до 9%.

Премьер-министр подчеркнул, что важным является вопрос сохранения нового урожая и повышения качества хлеба. Общая емкость хранения зерна в республике составляет 30 млн тонн. Согласно данным МСХ, указанного объема мощностей достаточно для планируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет. На хлебоприемные предприятия поступило 2,5 млн тонн зерна, в том числе 1,8 млн тонн пшеницы. Проводится работа по перемещению и продаже зерна для освобождения элеваторов к приему нового урожая. Так, за август и 15 дней сентября текущего года Продкорпорацией и КТЖ перевезено 1,2 млн тонн зерновых грузов, из которых 1 млн тонн отправлено на экспорт. Часть зерна экспортируется в Узбекистан и Китай, остальные объемы направляются на внутренние нужды. В сентябре для обеспечения перевозок зерна нового урожая КТЖ увеличен план до 1,9 млн тонн. Отмечается возвращение казахстанского зерна на традиционный рынок сбыта – в Иран.

Для качественного проведения сельхозработ аграрии в этом году обеспечены достаточным объемом льготного топлива и удобрений. В регионы уже отгружено 226,2 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива, или 64% от плана. Работа в данном направлении продолжается. На проведение сушки зерновых и масличных культур Минэнерго дополнительно выделено 67,7 тыс. тонн дизтоплива.

Руководитель правительства обозначил ключевой приоритет текущей работы – завершить в оптимальные сроки уборочную кампанию, сохранить собранный урожай и обеспечить сбыт произведенной продукции. Здесь отмечена важность скоординированной работы всех заинтересованных государственных органов и организаций.

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По итогам встречи премьер-министр поручил государственным органам обеспечить качественное завершение уборочной кампании в стране, а также проработать все предложения бизнеса.