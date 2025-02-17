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События

Снять запрет на глубокую переработку масличного сырья предложили эксперты

Снять запрет на глубокую переработку масличного сырья , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 10:00 Фото: pixabay
13 февраля в Астане состоялась международная конференция KazOil 2025, посвященная тенденциям мирового и отечественного масличного рынка. Специалисты обсудили ключевые тренды и стратегии развития масложировой отрасли страны.

Эксперты обсудили вопросы регулирования трансжиров в масложировой продукции. Центральной темой встречи стало регулирование трансжирных кислот (ТЖК), их влияние на продовольственную безопасность и импортозамещение.

Как отметили участники, в Казахстане регламент ТР ТС 024/2011 с 2018 года ограничивает содержание трансизомеров жирных кислот до 2% в масложировой продукции. Добиться таких результатов без использования пальмового масла невозможно. Имеющиеся технологии переработки местного масличного сырья – подсолнечника, рапса, льна и других, отработанные десятилетиями, не позволяют получить твердые растительные жиры с необходимыми характеристиками согласно данному регламенту.

"В отличие от Казахстана, где жесткие ограничения на трансжиры распространяются на всю масложировую продукцию, в Европейском союзе действует более гибкий подход: лимит в 2% установлен только для конечных пищевых продуктов, а не для ингредиентов. Это позволяет европейским производителям использовать современные технологии переработки жиров без ущерба для качества и конкурентоспособности, что могло бы стать ориентиром для пересмотра регулирования в Казахстане", – отметили спикеры.

Во время беседы эксперты задались вопросом: каковы последствия этих ограничений? Выступающие отметили, что чрезмерное ужесточение требований к содержанию ТЖК может привести к росту импорта пальмового масла и других альтернативных компонентов. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на продовольственной безопасности страны и привести к снижению конкурентоспособности отечественных производителей, в то время как борьба за пищевую безопасность государств уже стала борьбой политической, и крупные игроки рынка, лоббируя свои интересы, поставляют огромный объем тропических масел по всему миру.

"Рост цен на маргарины в Казахстане напрямую коррелирует с динамикой цен на пальмовое масло. После введения ограничений на содержание трансжиров и массового перехода на использование пальмового масла в 2018-2024 годах розничные цены на маргарины выросли почти в 2,1 раза по сравнению с периодом 2011-2017 годов. Единственный путь к укреплению продовольственной безопасности Казахстана – развитие глубокой переработки маслосемян", – высказались эксперты.

По мнению спикеров, это позволит стране полностью обеспечивать себя твердыми растительными жирами, снижая зависимость от импорта пальмового масла. Использование технологий гидрогенизации и переэтерификации с постепенным снижением трансизомеров повысит качество отечественной продукции и эффективность использования местного сырья.

Так, директор масложирового комбината ТОО "Масло-Дел" Наталья Солохина выступила с докладом на тему "Рынок масложировой продукции Казахстана: тенденции производства спецжиров". Она представила результаты совместного исследования ТОО "Масло-Дел", ТОО "Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности" и специалистов АО "Алматинского технологического университета".

"Работа была направлена на оценку безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий, изготовленных с использованием маргаринов и специальных жиров с содержанием ТЖК от 5 до 18%, полученных методом гидрогенизации подсолнечного и рапсового масел", – добавила Наталья Солохина.

По ее словам, результаты исследования показали, что при использовании таких жиров в качестве сырья уровень транс-изомеров в готовой продукции не превышает установленной нормы 2%. Это подтверждает безопасность продуктов и ставит под сомнение необходимость жестких ограничений на содержание ТЖК в масложировой продукции для промышленной переработки.

Эксперты подчеркнули, что, опираясь на опыт Европы и исследования казахстанских ученых, необходимо рассмотреть возможность исключения из действия ТР ТС 024/2011 продукции сектора B2B – маргаринов и специализированных жиров, которые не употребляются в пищу в чистом виде.

"Такая мера позволит снять ограничения по содержанию трансжиров для данной категории продукции, поддержать отечественных производителей глубокой переработки масличного сырья и тем самым существенно укрепить продовольственную безопасность Казахстана", – заключили выступающие.

По завершении мероприятия собравшиеся на конференции пришли к выводу, что дальнейший диалог между государственными структурами, бизнесом и научным сообществом необходим для выработки сбалансированного подхода к регулированию масложировой отрасли. Оптимальные решения должны учитывать как требования к безопасности продукции, так и экономические интересы отечественных производителей.

Партнерский материал

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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