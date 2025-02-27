100-ю трансплантацию сердца отметили в Казахстане: ежегодно органы не дожидаются 300 человек

В Астане 27 февраля 2025 года на форуме "100-я трансплантация сердца" специалисты обсудили дальнейшие перспективы развития трансплантологии, сообщает Zakon.kz.

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова отметила, что в листе ожидания находятся более 4 тыс. пациентов. С 2012 по 2024 год спасено свыше 2 тыс. жизней. По итогам 2024 года проведено 260 трансплантаций и только 23 связаны с посмертным донорством.

"К сожалению, вопросы ожидания затягиваются, и ежегодно мы теряем в очереди порядка 300 человек. Это является серьезной проблемой. Минздрав работает над этим", – сказала Акмарал Альназарова.

Председатель правления University Medical Center Юрий Пя сделал первую трансплантацию сердца в Казахстане в 2012 году. Это событие стало отправной точкой развития посмертного донорства в Казахстане. В зале на мероприятии присутствовал первый реципиент, которому была проведена пересадка сердца.

"Для меня 100 – это магическая цифра. Это точка, когда у нас меняется отношение к жизни и друг к другу. На 100-й трансплантации завершился проект. Это наша гордость. Прибор, который позволяет сохранять донорское сердце более 24 часов. Команда, создавшая прибор, находится в зале и я поздравляю их. В Казахстане большие расстояния между городами и бывает, что доставить донорское сердце в клинику в критическое время, традиционно это четыре часа, просто невозможно. И наша творческая группа создала этот прибор. В нем можно сохранить не только донорское сердце, но и легкие, печень и почки", – рассказал Юрий Пя.

4 февраля 2025 года медицинская команда UMC успешно провела 100-ую трансплантацию донорского сердца в стране. Донором стал мужчина 62 лет, житель Северо-Казахстанской области, у которого врачи констатировали смерть головного мозга вследствие инсульта. После беседы с медицинской бригадой и координатором по трансплантации родные мужчины дали согласие на донорство органов, тем самым подарив шанс на жизнь нескольким пациентам из листа ожидания.

Реципиентом сердца стал мужчина 54 лет из Алматы, которому ранее было имплантировано механическое устройство поддержки кровообращения LVAD. Данное устройство является "мостом к трансплантации" и помогает пациентам дождаться пересадки органа.

Ранее сообщалось, что в Алматы врачи выполнили вторую трансплантацию сердца.