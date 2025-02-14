#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
497.88
518.59
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
497.88
518.59
5.44
События

Директору крестьянского хозяйства из ВКО вручили медаль за мужество и самоотверженность

вручение медали, Талғат Мұсірәт, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 18:33 Фото: пресс-служба МЧС
Вице-министр по ЧС генерал-майор Кеген Турсынбаев вручил медаль "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" руководителю крестьянского хозяйства "Өркен" Талғату Мұсірәт за мужество и самоотверженность, сообщает Zakon.kz.

7 февраля этого года в селе Айнабулак Зайсанского района ВКО произошел пожар в частном жилом доме. До прибытия пожарных подразделений Талғат Мұсірәт, живущий по соседству, рискуя своей жизнью, проник через окно в сильно задымленный дом, спас пожилую женщину и четверых детей.

"Талғат Мұсірәт продемонстрировал настоящий героизм, который требует не только смелости, но и большой ответственности. Его поступок вдохновляет и является примером для всех. Такие люди – настоящие герои своего времени, и мы гордимся их подвигами", – отметил генерал-майор Кеген Турсынбаев.

Пожарный расчет, отмечает пресс-служба МЧС РК, прибывший на место, ликвидировал возгорание на площади 30 кв. м. Причиной пожара стало несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже электрооборудования.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Я просто не мог стоять в стороне, когда видел, что людям угрожает опасность. Я действовал инстинктивно, и если бы мне пришлось снова оказаться в такой ситуации, я бы поступил так же. Главное для меня – это спасенные жизни", - сказал Талғат Мұсірәт.

Ранее сообщалось, что пилоты вертолета "Казавиаспас" помогли беременной женщине, доставив ее из города Зайсана в медицинское учреждение Усть-Каменогорска. 36-летняя жительница Восточно-Казахстанской области нуждалась в срочной медицинской помощи.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Поделиться новостью
Читайте также
Вадим Басин: Слухи о Qarmet абсурдны
События
18:49, Сегодня
Вадим Басин: Слухи о Qarmet абсурдны
KASE признала Отбасы банк лидером рынка ESG-облигаций
События
18:46, Сегодня
KASE признала Отбасы банк лидером рынка ESG-облигаций
Временное потепление и осадки: погода в Алматы на неделю
События
17:57, Сегодня
Временное потепление и осадки: погода в Алматы на неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: