Директору крестьянского хозяйства из ВКО вручили медаль за мужество и самоотверженность

Вице-министр по ЧС генерал-майор Кеген Турсынбаев вручил медаль "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" руководителю крестьянского хозяйства "Өркен" Талғату Мұсірәт за мужество и самоотверженность, сообщает Zakon.kz.

7 февраля этого года в селе Айнабулак Зайсанского района ВКО произошел пожар в частном жилом доме. До прибытия пожарных подразделений Талғат Мұсірәт, живущий по соседству, рискуя своей жизнью, проник через окно в сильно задымленный дом, спас пожилую женщину и четверых детей.

"Талғат Мұсірәт продемонстрировал настоящий героизм, который требует не только смелости, но и большой ответственности. Его поступок вдохновляет и является примером для всех. Такие люди – настоящие герои своего времени, и мы гордимся их подвигами", – отметил генерал-майор Кеген Турсынбаев.

Пожарный расчет, отмечает пресс-служба МЧС РК, прибывший на место, ликвидировал возгорание на площади 30 кв. м. Причиной пожара стало несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже электрооборудования.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Я просто не мог стоять в стороне, когда видел, что людям угрожает опасность. Я действовал инстинктивно, и если бы мне пришлось снова оказаться в такой ситуации, я бы поступил так же. Главное для меня – это спасенные жизни", - сказал Талғат Мұсірәт.

Ранее сообщалось, что пилоты вертолета "Казавиаспас" помогли беременной женщине, доставив ее из города Зайсана в медицинское учреждение Усть-Каменогорска. 36-летняя жительница Восточно-Казахстанской области нуждалась в срочной медицинской помощи.