Спасшего людей из пожара астанчанина наградили медалью

По приказу министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова Айдын Тулеген награжден медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін", сообщает Zakon.kz.

Высокой награды он был удостоен за проявленное мужество и самоотверженность при спасении людей.

18 сентября на улице Достык вспыхнул пожар в одном из ресторанов. Айдын Тулеген, не раздумывая, бросился внутрь жилого комплекса, предупредил жителей об опасности и помог им эвакуироваться в безопасное место.

"Его решительные и смелые действия позволили сохранить жизни людей. Этот поступок стал не только примером истинного героизма, но и проявлением высокой человечности и гражданской ответственности", – считают в МЧС.

Ранее пример героизма показали алматинцы. Во время сильного ливня молодежь держала вахту у затопленного арыка, чтобы спасти пешеходов.