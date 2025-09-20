Спасшего людей из пожара астанчанина наградили медалью
Фото: МЧС РК
По приказу министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова Айдын Тулеген награжден медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін", сообщает Zakon.kz.
Высокой награды он был удостоен за проявленное мужество и самоотверженность при спасении людей.
18 сентября на улице Достык вспыхнул пожар в одном из ресторанов. Айдын Тулеген, не раздумывая, бросился внутрь жилого комплекса, предупредил жителей об опасности и помог им эвакуироваться в безопасное место.
"Его решительные и смелые действия позволили сохранить жизни людей. Этот поступок стал не только примером истинного героизма, но и проявлением высокой человечности и гражданской ответственности", – считают в МЧС.
Ранее пример героизма показали алматинцы. Во время сильного ливня молодежь держала вахту у затопленного арыка, чтобы спасти пешеходов.
