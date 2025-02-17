Польза и опасность: какие виды асбеста влияют на здоровье человека

Асбест применяется в самых различных областях, например в строительстве, автомобильной промышленности и ракетостроении. В материале вы узнаете о его свойствах, применении и влиянии на человека.

Асбест – это торговое название целой группы природных тонковолокнистых минералов класса силикатов.

Различают две основные группы – серпентинит (хризотиловый или белый асбест) и амфиболы (актинолит, антофиллит, тремолит, амозит или коричневый асбест, крокидолит или голубой асбест и др.), которые отличаются по химическому составу, структуре и оказывают разное воздействие на человека. Использование амфиболовых асбестов во всем мире давно запрещено, и единственным видом асбеста, который применяют в настоящее время, является хризотиловый асбест. Добыча хризотила осуществляется в Казахстане, России, Бразилии и Китае, но крупные неразрабатываемые запасы минерала имеются во многих странах, таких как Канада, Южная Африка и США.

Характеристики и свойства хризотила

Если посмотреть на фотографии асбеста, можно увидеть, что он действительно состоит из тонких волокон. Этот огнеупорный, гибкий и прочный волокнистый материал имеет следующие свойства:

высокая прочность на разрыв: хризотиловые волокна обладают прочностью на разрыв более 3 тыс. МПа, что в три-четыре раза превышает показатели стали. Это делает хризотил идеальным армирующим компонентом для бетона, обеспечивая стойкость к механическим нагрузкам и долговечность;

хризотиловые волокна обладают прочностью на разрыв более 3 тыс. МПа, что в три-четыре раза превышает показатели стали. Это делает хризотил идеальным армирующим компонентом для бетона, обеспечивая стойкость к механическим нагрузкам и долговечность; щелочестойкость: хризотил устойчив к щелочной среде с pH от 9,1 до 10,3. Это свойство позволяет использовать хризотил в строительстве бетонных и железобетонных конструкций, а также в производстве цементных изделий;

хризотил устойчив к щелочной среде с pH от 9,1 до 10,3. Это свойство позволяет использовать хризотил в строительстве бетонных и железобетонных конструкций, а также в производстве цементных изделий; термостойкость и устойчивость к радиации: х ризотил выдерживает температуры до 1450-1500°C, не горит и не поддерживает горение. Является радиационно-защитным материалам. Благодаря этим характеристикам хризотил применяется в производстве огнеупорных и негорючих материалов, теплоизоляции и изделиях военного назначения;

ризотил выдерживает температуры до 1450-1500°C, не горит и не поддерживает горение. Является радиационно-защитным материалам. Благодаря этим характеристикам хризотил применяется в производстве огнеупорных и негорючих материалов, теплоизоляции и изделиях военного назначения; долговечность: изделия из хризотил-асбеста служат 50-60 лет и более, не теряя своих свойств со временем. Это делает хризотил экономически выгодным материалом для строительства и промышленности.

Фото: Zakon.kz

Что изготавливают из хризотил-асбеста

Ранее хризотил-асбест довольно широко применялся в строительстве, машиностроении и химической промышленности для производства таких изделий, как изоляционные материалы, асбестовые шнуры, прокладки, термостойкие ткани и фильтра. Однако в настоящее время свыше 95% хризотила в мире используется для производства высокоплотных хризотилцементных материалов, известных в народе как асбестовые трубы, шифер и тормозные колодки.

Фото: Zakon.kz

Опасность асбеста – миф или реальность

Хотя хризотил и амфиболы – это разновидности асбеста, но они имеют существенные отличия по составу и структуре, которые предопределяют степень их опасности.

Химический состав. Если хризотил является гидросиликатом магния, то амфиболы являются гидросиликатами железа из-за высокой доли содержания в составе этих металлов.

Фото: Zakon.kz

Амфиболы и хризотил

Строение хризотила и амфиболов. Высокая доля того или иного металла предопределяет строение и форму волокон. Если волокна хризотила представляют собой полые скрученные трубочки по форме мягкие и шелковистые, то амфиболовые асбесты являются твердотелыми цилиндрическими волокнами, по форме похожими на твердые иголки. Химический состав и форма, таким образом, предопределяют и воздействие на организм. При попадании хризотила в легкие под воздействием кислотной среды легких магний в составе его волокон быстро растворяется, способствуя распаду волокна в частицы и выводу их остатков клетками макрофагами из легких. Напротив, жесткие твердые как иглы волокна амфиболов под воздействием кислот не растворяются и не выводятся из организма, оставаясь на долгие годы и травмируя ткани легких, вызывают длительное воспаление, что повышает риск возникновения онкологии.

Именно амфиболовые асбесты в свое время в значительном объеме активно использовались в развитых индустриальных странах Запада. Его применяли в качестве рыхлого изоляционного материала при строительстве домов в слабо контролируемых условиях, что привело к высокому уровню заболеваемости.

Хризотиловый асбест ввиду быстрого выведения из легких безопасен при соблюдении элементарных мер предосторожности при работе с ним. Группами риска являются, в основном, рабочие, занятые на производстве по добыче и переработке хризотил асбеста, т. е. имеющие дело непосредственно с асбестом в виде сырья. Сегодня на производстве особое внимание уделяется мерам защиты рабочих, в результате в последние десятилетия не зарегистрированы асбестообусловленные заболевания на производстве.

Потребители имеют дело не с чистым асбестом, а с материалами, содержащими волокна в небольших концентрациях. Например, шифер состоит из:

8% хризотила;

90% цемента;

2% химически связанной воды.

Таким образом, волокна хризотила как бы замолочены в цементную матрицу и неспособны выделяться из шифера в концентрациях, представляющих какую-либо опасность для здоровья. Именно поэтому согласно ГОСТ 30340-2012, ЛИСТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ в пункте 6.2 указывается: Листы и детали нетоксичны и при непосредственном контакте не оказывают вредного воздействия на организм человека.

Можно часто слышать, что все виды асбеста являются канцерогенными и, соответственно, должны быть запрещены. Действительно, хризотил и амфиболы классифицированы как канцерогены 1-й категории (испытанные канцерогенные агенты), такие как переработанное мясо, кварц, солнечная радиация, винилхлорид, алкогольные напитки, соленая рыба, табак, древесная пыль, производство и ремонт обуви, производство мебели, литье железа и стали и резиновая промышленность. Классификация МАИР устанавливает опасность вещества, а не риск. Около девятисот других продуктов и промышленных процессов признаны канцерогенными, но это не значит, что их нужно запретить. Однако мы должны контролировать их использование.

Возможно, наиболее ярким примером служит винилхлорид, который является канцерогеном 1-й группы, но при этом входит в состав пластмасс – поливинилхлорида, используется в производстве тары для питья, окон, труб для питьевой воды. При этом никто не требует запрета продуктов на его основе.

Выводы

Амфиболовый асбест, действительно, очень вреден для здоровья человека даже при низких концентрациях и кратковременном воздействии. Именно поэтому антиасбестовая кампания зародилась в индустриально развитых странах.

В странах бывшего СССР, напротив, этот вид асбеста не использовался, применялся только хризотил. С точки зрения восприятия проблема асбеста заключается в том, что негативные свойства амфиболового асбеста переносятся на хризотиловый асбест. Очень часто делается акцент на вредных свойствах асбеста в целом, не различая его видов, хотя именно в этом кроются ответы на многие вопросы.