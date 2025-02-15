Условный пожар ликвидировали в алматинской школе

В Алматы состоялась республиканская акция "Единый день пожарной безопасности", направленная на повышение осведомленности детей о рисках возгораний и предотвращении несчастных случаев. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС мегаполиса.

В рамках мероприятия в одной из школ Бостандыкского района было проведено учебное пожарно-тактическое занятие. По легенде учений, в здании произошло сильное задымление. После поступления сигнала на номер "101" к месту условного возгорания прибыла пожарная техника. Школьники и персонал были оперативно эвакуированы.

На территории школы специалисты провели практический показ ликвидации открытого огня с использованием огнетушителей.

В течение дня во всех школах Алматы были организованы лекции и тренировки по эвакуации, а также практические занятия по пожарной безопасности. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) рассказали учащимся о возможных рисках и напомнили основные правила поведения при пожаре.

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