МЧС хотят наделить новыми полномочиями

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 5 февраля 2025 года одобрили в первом чтении проект закона по вопросам гражданской защиты, которым усиливаются требования по пожарной и промышленной безопасности в области гражданской обороны и сейсмической безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава МЧС Чингис Аринов, последние годы участились случаи строительства объектов с массовым пребыванием людей и высотных зданий без соблюдения пожарных норм, что в последующем может стать причинами пожаров и гибели наших граждан.

В этой связи проектом закона МЧС наделяется полномочиями по выдаче заключения о соответствии объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более 28 метров требованиям пожарной безопасности при их вводе в эксплуатацию.

Также внедряется норма по согласованию специальных технических условий на уникальные вновь проектируемые объекты, аналогичные ТРЦ "Хан Шатыр" и ЭКСПО.

"Внедряется система страхования объектов с массовым пребыванием людей, в случае причинения вреда третьим лицам в результате пожара, что повысит уровень пожарной безопасности на крупных объектах и обеспечит возмещение ущерба пострадавшим", – отметил Чингис Аринов.

В части обеспечения промышленной безопасности МЧС наделяется полномочиями по согласованию сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов.

Кроме того, внедряются отдельные нормы по обеспечению безопасности туристов и своевременному оказанию им помощи. Так, по словам главы МЧС, будет определен порядок информирования территориальных органов министерства о предстоящих маршрутах передвижений граждан и перечень труднодоступных туристических мест.

"Для обеспечения безопасности населения, находящегося в сейсмической зоне, внедряются новые системные подходы. Вносится отдельная глава по мероприятиям по обеспечению сейсмической безопасности, которая регулирует взаимоотношения государства, хозяйствующих субъектов и населения. В частности, наделяются компетенцией министерство и местные исполнительные органы по проведению оценки сейсмической опасности, предусматриваются мероприятия по защите населения от землетрясений и ликвидации их последствий. Также МЧС наделяется функцией по согласованию градостроительных проектов, в части обеспечения сейсмической, селевой и лавинной безопасности", – добавил Чингис Аринов.

В части обеспечения гражданской обороны проектом закона внедряется новое понятие "простейшие укрытия" – это подземные паркинги и подвалы, которые будут переоборудованы и предназначены для защиты населения.

"Одним из основных направлений – это улучшение социальных условий сотрудникам гражданской защиты. На сегодня сотрудники гражданской защиты не имеют компенсацию на жилье и доплаты за перемещение по службе, связанных с переездом в другую местность. Установление этих выплат помогут сотрудникам покрыть значительные расходы на жилье, особенно в регионах с высокой стоимостью недвижимости. Отсутствуют также надбавки за работу в удаленных и труднодоступных местах с опасными условиями для жизни, а именно где объявлена чрезвычайная ситуация, военное или чрезвычайное положение... Данные надбавки компенсируют сотрудникам дополнительные риски и трудности, связанные с их профессиональной деятельностью", – уверен Чингис Аринов.

Он считает, что установление жилищных выплат и надбавок помогут привлечь и удержать квалифицированных специалистов, а также улучшить их финансовое положение.

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Ранее МЧС наделили функцией определять перечень требований в области пожарной безопасности, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования.