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События

В Астане участок дороги закроют до осени

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, прокладка тепловых сетей , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 13:39 Фото: pexels
Акимат Астаны 17 февраля рассказал о планируемом перекрытии участка дороги около театра "Астана Опера", сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, планируется продолжить реконструкцию наземного пешеходного перехода по ул. Кунаева у Государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

"В этой связи, по согласованию с Управлением административной полиции ДП столицы, с 19 февраля по 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран. При этом движение автотранспортных средств будет обеспечено по прилегающим улицам Достык и Сарайшык", – сказано в сообщении.

В Астане участок улицы Конаева перекроют до осени, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 13:39

Фото: gov.kz

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать пробок.

14 февраля на заседании маслихата Астаны стало известно, что договор с "Сергек" не будут продлевать.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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