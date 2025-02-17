В Астане участок дороги закроют до осени
Фото: pexels
Акимат Астаны 17 февраля рассказал о планируемом перекрытии участка дороги около театра "Астана Опера", сообщает Zakon.kz.
По информации акимата, планируется продолжить реконструкцию наземного пешеходного перехода по ул. Кунаева у Государственного театра оперы и балета "Астана Опера".
"В этой связи, по согласованию с Управлением административной полиции ДП столицы, с 19 февраля по 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран. При этом движение автотранспортных средств будет обеспечено по прилегающим улицам Достык и Сарайшык", – сказано в сообщении.
Фото: gov.kz
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать пробок.
14 февраля на заседании маслихата Астаны стало известно, что договор с "Сергек" не будут продлевать.
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