В Астане участок дороги закроют до осени

Акимат Астаны 17 февраля рассказал о планируемом перекрытии участка дороги около театра "Астана Опера", сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, планируется продолжить реконструкцию наземного пешеходного перехода по ул. Кунаева у Государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

"В этой связи, по согласованию с Управлением административной полиции ДП столицы, с 19 февраля по 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран. При этом движение автотранспортных средств будет обеспечено по прилегающим улицам Достык и Сарайшык", – сказано в сообщении.

Фото: gov.kz

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать пробок.

14 февраля на заседании маслихата Астаны стало известно, что договор с "Сергек" не будут продлевать.