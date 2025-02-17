32 незаконно установленных киоска демонтировали в столичном районе Есиль

В столичном районе Есиль демонтировали 32 незаконно установленных киоска. Их владельцы нарушили земельное законодательство, передает официальный сайт акимата Астаны.

Чаще всего в районе незаконно устанавливают торговые павильоны по продаже мяса, овощей, еды быстрого приготовления, шиномонтажные. Такие строения не только нарушают земельное законодательство, но и приносят неудобства жителям. Зачастую они не соответствуют санитарным нормам и нарушают архитектурный облик города.

Фото: акимат Астаны

В 2024 году специалисты районного акимата в ходе мониторинга и рассмотрения обращений граждан выявили 32 незаконных объекта, расположенных на государственных земельных участках. До конца года все они были демонтированы.

Фото: акимат Астаны

"Акимат района Есиль системно работает над предотвращением самозахвата и созданием благоприятных условий для предпринимателей в рамках закона. Наша главная задача – навести порядок в земельных отношениях и сформировать комфортный и современный облик города. Тем не менее некоторые предприниматели совершают нарушения по незнанию. В таких случаях им назначаются штрафы, а также проводятся разъяснительные работы по вопросам легализации участка", – отметила советник акима столичного района Есиль Куралай Слямбекова.

Фото: акимат Астаны

Районный акимат совместно с уполномоченными органами регулярно проводит проверки территории и выявляет незаконные объекты. Владельцам таких строений выдается предписание об их добровольном демонтаже, а в случае невыполнения требования применяются соответствующие меры – вплоть до принудительного вывоза.

Фото: акимат Астаны

За самовольный захват государственных земельных участков нарушителям грозит наказание в виде штрафа для физических лиц – 75 МРП, для субъектов малого предпринимательства – 100 МРП, для крупных предприятий – 700 МРП.

Предпринимателям, планирующим установку торгового павильона, необходимо заранее получить соответствующие разрешительные документы, обратившись в АО "СПК Astana".