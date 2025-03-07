13 незаконных киосков демонтировали в Алматы

В Медеуском районе Алматы завершили снос незаконных нестационарных торговых объектов, проведенные в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных киосков, инициированной акиматом города по поручению Ерболата Досаева, сообщает Zakon.kz.

В период с 20 по 27 января 2025 года владельцам 13 незаконных объектов были вручены уведомления о добровольном сносе, в результате чего было демонтировано 9 киосков, расположенных по адресам: ул. Таттимбета, 9/1; ул. Кажымукана, 10а и 32; Жибек жолы, 64; ул. Калдаякова, 17; Пушкина, 26; мкр Думан-2, 25, и в районе Медео. Также сотрудниками аппарата акимата демонтированы 4 НТО по адресам: пр. Жибек жолы, 47; пр. Райымбек батыра, 100/1; ул. Таттимбета, 9/1; ул. Шашкина, 21.

Все запланированные демонтажные работы в районе завершены, незаконные киоски убраны.

В то же время 6 объектов, расположенных в районе улиц Жангельдина, 22/1; Чайкиной, 3; Жолдасбекова, 9/1; Самал-2, 2А; Таттимбета 9/1; Пушкина, 1/2, и парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, являются капитальными строениями, и их список направлен в Департамент управления земельных ресурсов и Управление градостроительного контроля для принятия дальнейших мер.

С 4 февраля 2025 года Управление предпринимательства и инвестиций совместно с Рабочей группой ликвидирует объекты уличной торговли по всему Алматы. На сегодня демонтировано более 300 НТО, расположенных на землях государственного фонда, а также 222 развлекательных аппарата. Кроме того, зафиксировано 32 капитальных строения, прочно закрепленных на земельных участках, по которым инициированы иски в суд для принудительного демонтажа.

Работы по демонтажу оставшихся 210 НТО завершатся до 15 марта 2025 года, коммунальные службы продолжают отключение незаконно подключенных инженерных сетей этих объектов.

Ранее Ерболат Досаев прояснил вопрос выкупа земель и передачи их частникам.