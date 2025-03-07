#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
495.95
535.28
5.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
495.95
535.28
5.54
События

13 незаконных киосков демонтировали в Алматы

13 незаконных киосков демонтировали в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 09:35 Фото: акимат города Алматы
В Медеуском районе Алматы завершили снос незаконных нестационарных торговых объектов, проведенные в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных киосков, инициированной акиматом города по поручению Ерболата Досаева, сообщает Zakon.kz.

В период с 20 по 27 января 2025 года владельцам 13 незаконных объектов были вручены уведомления о добровольном сносе, в результате чего было демонтировано 9 киосков, расположенных по адресам: ул. Таттимбета, 9/1; ул. Кажымукана, 10а и 32; Жибек жолы, 64; ул. Калдаякова, 17; Пушкина, 26; мкр Думан-2, 25, и в районе Медео. Также сотрудниками аппарата акимата демонтированы 4 НТО по адресам: пр. Жибек жолы, 47; пр. Райымбек батыра, 100/1; ул. Таттимбета, 9/1; ул. Шашкина, 21.

Все запланированные демонтажные работы в районе завершены, незаконные киоски убраны.

В то же время 6 объектов, расположенных в районе улиц Жангельдина, 22/1; Чайкиной, 3; Жолдасбекова, 9/1; Самал-2, 2А; Таттимбета 9/1; Пушкина, 1/2, и парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, являются капитальными строениями, и их список направлен в Департамент управления земельных ресурсов и Управление градостроительного контроля для принятия дальнейших мер.

С 4 февраля 2025 года Управление предпринимательства и инвестиций совместно с Рабочей группой ликвидирует объекты уличной торговли по всему Алматы. На сегодня демонтировано более 300 НТО, расположенных на землях государственного фонда, а также 222 развлекательных аппарата. Кроме того, зафиксировано 32 капитальных строения, прочно закрепленных на земельных участках, по которым инициированы иски в суд для принудительного демонтажа.

Работы по демонтажу оставшихся 210 НТО завершатся до 15 марта 2025 года, коммунальные службы продолжают отключение незаконно подключенных инженерных сетей этих объектов.

Ранее Ерболат Досаев прояснил вопрос выкупа земель и передачи их частникам.

Фото Константин Вноровский
Константин Вноровский
Поделиться новостью
Читайте также
Жителя Туркестанской области осудили за пропаганду джихада
События
09:12, Сегодня
Жителя Туркестанской области осудили за пропаганду джихада
Разросшееся кладбище беспокоит жителей пригорода Актобе
События
22:33, 06 марта 2025
Разросшееся кладбище беспокоит жителей пригорода Актобе
Синоптики предупредили о непогоде на большей части Казахстана
События
20:14, 06 марта 2025
Синоптики предупредили о непогоде на большей части Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: