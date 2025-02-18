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События

Взрыв в горах Алматы: на "Шымбулаке" сошло 3,5 тыс. кубометров снега

Шымбулак, горы Алматы, спуск лавин, взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 15:06 Фото: МЧС РК
В горах Алматы на высоте 3200 метров провели профилактический спуск лавин, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 февраля рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за резкого перепада температуры, оттепели и ветра в горах Алматы возникла угроза схода лавин. Сотрудники "Казселезащиты" совместно со спасателями МЧС провели профилактический спуск на высоте 3200 м. в горнолыжном курорте "Шымбулак", – сказано в сообщении.

В результате сошло 3500 кубометров снега.

МЧС рекомендует не посещать горную местность при объявлении штормовых предупреждений о лавинной опасности.

В Восточно-Казахстанской области тоже зимой прибегают к специальным спускам лавин, чтобы избежать самопроизвольного схода снега на дороги.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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