Взрыв в горах Алматы: на "Шымбулаке" сошло 3,5 тыс. кубометров снега
Фото: МЧС РК
В горах Алматы на высоте 3200 метров провели профилактический спуск лавин, сообщает Zakon.kz.
Об этом 18 февраля рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
"Из-за резкого перепада температуры, оттепели и ветра в горах Алматы возникла угроза схода лавин. Сотрудники "Казселезащиты" совместно со спасателями МЧС провели профилактический спуск на высоте 3200 м. в горнолыжном курорте "Шымбулак", – сказано в сообщении.
В результате сошло 3500 кубометров снега.
МЧС рекомендует не посещать горную местность при объявлении штормовых предупреждений о лавинной опасности.
В Восточно-Казахстанской области тоже зимой прибегают к специальным спускам лавин, чтобы избежать самопроизвольного схода снега на дороги.
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