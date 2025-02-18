Взрыв в горах Алматы: на "Шымбулаке" сошло 3,5 тыс. кубометров снега

В горах Алматы на высоте 3200 метров провели профилактический спуск лавин, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 февраля рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за резкого перепада температуры, оттепели и ветра в горах Алматы возникла угроза схода лавин. Сотрудники "Казселезащиты" совместно со спасателями МЧС провели профилактический спуск на высоте 3200 м. в горнолыжном курорте "Шымбулак", – сказано в сообщении.

В результате сошло 3500 кубометров снега.

МЧС рекомендует не посещать горную местность при объявлении штормовых предупреждений о лавинной опасности.

В Восточно-Казахстанской области тоже зимой прибегают к специальным спускам лавин, чтобы избежать самопроизвольного схода снега на дороги.