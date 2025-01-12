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События

Снежные лавины спустили взрывами на трассе в ВКО

Снежные лавины спустили взрывами на трассе в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 19:17 Фото: ДЧС ВКО
Спасатели Восточно-Казахстанской области совместно со специалистами "Казселезащиты" 12 января провели профилактические взрывные работы, чтобы предотвратить самопроизвольный сход лавин на трассе республиканского значения Усть-Каменогорск – Алтай (58-66 км), сообщает Zakon.kz.

В результате было искусственно спущено 5090 куб. м снега, который оперативно расчистили дорожные службы.

"На территории области зарегистрировано 325 лавиноопасных зон. Их мониторинг осуществляется специалистами нашего филиала. По показаниям снегомерных реек определяются оптимальные сроки проведения взрывных работ", – отметил глава филиала "Казселезащита" Советбек Станбеков.

По данным ДЧС ВКО, наиболее опасным периодом для схода лавин являются три-пять суток после сильного снегопада, резкого потепления после мороза или сильного ветра. В это время спасатели рекомендуют воздерживаться от поездок в горные районы.

Ранее участок трассы республиканского значения закрыли в ВКО из-за спуска лавин. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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