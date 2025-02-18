Мошенники начали писать казахстанцам от имени главы МВД

Аферисты не перестают обещать наивным гражданам вернуть средства, украденные лжеброкерами. Только на этот раз творческие злоумышленники решили использовать фото министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях активно рассылают заманчивое сообщение со следующим текстом:

"Хотели вывести деньги из биржи или брокера, но… Просят оплату за вывод средств? Это ловушка. Не дайте себя обмануть. Получите инструкцию по безопасному возврату средств".

Фото: Stopfake.kz

Эксперты Stopfake.kz подчеркивают, что размещенное объявление – это очередная попытка мошенников воспользоваться авторитетом для обмана людей.

Кроме того, на официальном портале министерства никакой инструкции по безопасному выводу средств нет.

"Не стоит переходить по указанной ссылке, вы можете потерять свои деньги или личные данные. Всегда проверяйте информацию на официальных источниках и будьте осторожны при общении с незнакомыми лицами в Сети", – отмечено в публикации.

Ранее мошенники пытались завоевать доверие, используя фото другой известной личности.

Так, группа обманывала жителей Узбекистана, прикрываясь именем известного миллиардера Алишера Усманова. Cемь человек создали более 200 фейковых групп в Telegram. Они рассылали сообщения о якобы выигранных призах в несуществующей акции. А для получения "выигрыша" жертвам предлагалось оплатить определенную сумму, которую злоумышленники впоследствии присваивали, используя чужие банковские карты.